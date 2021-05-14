原料上漲侵蝕獲利 勤誠Q1 EPS 1.05元 創三年新低

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (14) 日公告第一季財報，儘管首季雲端需求強勁，但勤誠受匯率、國際原物料價格走揚以及關鍵電子零組件與包材成本增加，稅後純益僅 1.26 億元，季減 63.69%，年減 6.67%，每股稅後純益 1.05 元，創三年新低。

勤誠第一季營收 18.19 億元，季減 4.02%，年增 36.05%，毛利率 21.63%，季減 3.26 個百分點，年增 4.33 個百分點，營益率 9.05%，季減 2.77 個百分點，年減 0.34 個百分點，稅後純益 1.26 億元，季減 63.69%，年減 6.67%，每股稅後純益 1.05 元。

勤誠指出，儘管機構產品現階段並無缺料風險，但各項原物料成本持續上升，第二季漲勢仍無緩解跡象，而公司第二季末至第三季也開始陸續反映價格，至於獲利方面，公司啟動新一輪策略，對內強化生產與營運效率，力拚營收與獲利逐季成長。

勤誠表示，自今年初起，全球伺服器拉貨回溫，資料中心需求成長動能強勁，今年營收可望維持雙位數成長，長期仍看好未來邊緣運算、人工智慧及物聯網大量應用，都將持續推動公司中長期成長。

勤誠預計下周二 (18 日) 召開線上法人說明會，將針對第一季財報說明，並提供下半年營運展望。