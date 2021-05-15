美鋼鐵股現拐點？中國警告大宗商品急漲影響 後市恐承壓

中國對原物料價格飛漲不滿並推出因應對策，導致美國鋼鐵股周五 (14 日) 紛紛下挫，當前的上漲趨勢可能承壓。

中國國務院總理李克強本周呼籲，各級政府應加強協調，以穩定經濟、應對大宗商品價格飛漲，隨後中國鋼鐵重鎮唐山便對鋼鐵業發出警告，要求業者應遵守市場秩序並維護公司的正常營運。

唐山地方政府表示，若發現業者涉嫌操縱市場價格、散布謠言以及囤貨，最終可能勒令停業或吊銷執照。此外，唐山此前也因應減碳政策祭出一系列限制碳排放量的措施。

除產業限制外，中國證交所本周提高鐵礦砂的交易限額，並提高鋼鐵和冶金煤商品的交易手續費。

中國政府遏止價格上漲的消息傳出後，鐵礦砂期貨價格周五下跌逾 10%。中國是全球最大的鋼鐵生產國，約占全球總產能的 55%。鐵礦砂則是煉鋼的關鍵原物料，鐵礦砂價格上漲使鋼鐵價格走高，進而損害與鋼鐵相關製造業的獲利能力。

美國鋼鐵股周五受到拖累，美國鋼鐵 (X-US) 下跌 1.8%、北美最大的鐵礦砂業者 Cleveland-Cliffs (CLF-US) 下挫 3.5%、鋼鐵分銷商 Reliance Steel & Aluminum (RS-US) 下跌 1.3%，僅紐柯 (NUE-US) 上漲 1.1%。

中國熱軋鋼捲價格尚未受到鐵礦砂價格影響，今年為止美國熱軋鋼捲價格已上漲約 50%，推動鋼鐵業股價上漲。目前每噸熱軋鋼的價格約為 1500 美元，倘若鐵礦砂價格維持低檔，全球加工鋼的價格最終將會下跌。