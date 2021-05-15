鐵礦砂、銅等工業金屬行情熄火 中國警告鋼鐵價格漲勢

中國鋼鐵重鎮河北唐山市日前警告鋼鐵廠不得操控價格後，鐵礦砂價格連日重挫，銅價也從近日的歷史高點下跌，讓最近火熱的工業金屬行情熄火。

新加坡交易所的鐵礦砂期貨周五 (14 日) 一度崩跌 11%，鋼筋價格也挫跌。大連商品交易所的鐵礦砂期貨跌停。

倫敦金屬交易所 (LME) 的銅期貨價周五下跌 1% 至每噸 10240.50 美元，並出現 4 月初以來周線首次收黑。累計銅價自周一觸及歷史高點至今，共回跌 4.7%。

鋁、鋅、錫小漲，但鋁價本周仍累計下跌 3%。

唐山市市場監督管理局網站周五公布，該局與發展和改革委員會、工業和信息化局，當天就鋼鐵價格聯合約談全市鋼鐵生產企業，要求鋼廠不得捏造、散布漲價訊息。中國國務院總理李克強本周稍早也下令，「要有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響」。

本周的經濟數據顯示，中國 4 月生產者物價指數 (PPI) 出現逾三年最大漲幅，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 出現 12 年來最猛漲幅，對於通膨升溫的疑慮打壓金融市場，也令人擔心會拖累全球經濟復甦。

道明證券分析師 Bart Melek 等分析師說：「很多人擔心，高通膨會促使聯準會 (Fed) 把派對上的酒杯拿走 (比喻收回貨幣刺激)，讓大宗商品行情熄火。而中國持續去槓桿化，更讓大宗商品需求揚起的風帆失去一些動力。」

由於大規模財政和貨幣刺激帶動需求，原物料正從去年 3 月谷底大幅反彈，以銅和鐵礦砂漲最猛，但隨著短期供給疑慮緩解，實體市場需求出現降溫的跡象。

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