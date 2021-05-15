國內疫情升溫、台股爆量創最大跌點、513全台大停電 本周大事回顧

國內本周傳出多起不明感染源，引發本土病例連環爆，市場擔憂防疫警戒升至三級，疫情升溫消息也衝擊台股 12 日盤中一度重挫逾 1400 點，創下史上最大跌點，量能同步放大到 7727 億元，另一方面，台電 13 日高雄興達電廠發生跳電，引發全台 415 萬戶輪流限電，讓台電電力電網系統檢討聲浪再起；以下本周大事回顧：

疫情升溫引爆空軍警報 台股暴跌 1457 點周線連二黑

國內傳出多起不明感染源，市場憂心防疫進入三級警戒，引爆台股資金逃命潮，導致融資斷頭賣壓加重多殺多，12 日盤中一度重挫逾 1400 點，創史上盤中最大跌點，成交值也爆出 7727.72 億元，續寫歷史新天量。

台股本周重挫 1457 點，收在 15827.09 點，周線連二黑。

國內疫情升溫本土病例暴增 關注警戒是否升至三級

國內新冠肺炎本土確診近日暴增，14 日再新增 29 例，且多數為萬華茶藝館群聚，其中有 5 例與蘆洲獅子會有關，高雄也出現首例染疫者，累計這起群聚累計達 25 人。外界關注防疫警戒是否提升至第三級，指揮官陳時中表示，足跡上仍有疑慮，尚待調查，因此暫時沒有要升級。

而台北市、新北市等也陸續啟動消毒計畫並關閉八大場所、雙鐵也宣布停售站票。

台電員工誤觸導致 513 全台跳電 將提電費減免 5% 補償專案

台電高雄興達電廠 13 日因事故發生全廠停機，導致 4 部機組跳脫，讓全台系統頻率驟降、供電能力不足，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，合計共有六階段線段措施，共計影響 1139 萬戶次，並於當日晚間 20 點全面恢復供電。

針對跳電事件，台電也研議提出「513 停電事故電費扣減專案」，針對受影響的低壓用戶，包含一般民生及小商店用戶，5、6 月所有電費提供 5% 減免，總計達 415 萬戶，至於 6300 戶受影響的高壓工業用戶，也將同步提供當月基本電費 5% 減免，總計扣減金額達 4.7 億元，將直接從下期電費帳單扣減。

台積電 4 月營收月減 13% 5、6 月可望再衝新高

晶圓代工龍頭台積電 4 月營收 1113.15 億元，因 3 月基期較高、蘋果 5 奈米投片下滑影響，營收月減 13.8%、年增 16%，累計前 4 個月營收 4737.25 億元、年增 16.5%。以財測數字來看，法人估，5、6 月營收可望站穩高檔，重回 1200 億元大關，甚至上看 1300 億元、再創新高。

據台積電財測數字，第 2 季營收估達 129-132 億美元，季減 0.15% 至季增 2.17%；若以 1 美元兌換新台幣 28.4 元計算，第 2 季新台幣營收估 3663-3748 億元，毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，雙率均較第一季下滑。

聯發科 4 月營收 365.72 億元、月減 9% 寫歷史第三高

手機晶片大廠聯發科 4 月營收 365.72 億元，月減 8.91%、年增 78%，累計前 4 月營收 1446.05 億元、年增 77.63%，由於客戶提早在 3 月拉貨，加上後段封測交期拉長，導致 4 月營收動能趨緩，較上月下滑，寫下歷史第三高。

聯發科第 2 季營收預估達 1188-1275 億元，季增 10-18%，年增 76-89%，以 4 月營收、財測低點推算，5、6 月將重返單月營收 400 億元，並再創新高。

MSCI 季度調整 台股三大指數權重連九降

MSCI (明晟)12 日公布最新一季指數調整方案，台股在本次 MSCI 調整權重中，包含 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數、MSCI 全球市場指數三大權重權數遭降，其中，台股在 MSCI 全球新興市場指數遭降幅度最大，且近九次 MSCI 調整連續被下調權重，最新權重也將在 27 日收盤後生效。

鴻海首季純益寫 4 年同期新高 Q2 營收估持平首季

鴻海首季稅後純益達 281.61 億元，季減 38.7%、年增 1251%，為 4 年來同期新高，每股純益則達 2.03 元，由於減資因素，寫下 6 年來同期新高。

展望未來，鴻海表示，在需求延續下，估第 2 季營收約持平首季、年增 15% 以上，但電腦終端產品因缺料影響，季對季、年對年將均呈現衰退，四大產品中，則以元件及其他產品最強，估成長 15% 以上，雲端網路產品其次，估增 3-15%。

台股屢爆新天量 4 月證交稅收 244 億元創新高

台股交投熱絡，帶動成交量與證交稅收同步創歷史新，據財政部統計，4 月證交稅實徵淨額 244 億元、累計前 4 月實徵淨額 804 億元，分別較去年同期增加 1.6 倍、1.2 倍，雙雙創下歷史新高。

台股在資金行情挹注下，帶動指數站上 17000 點歷史新高，大盤多頭當家也讓成交量水漲船高，4 月上市櫃成交值 5269 億元，累計前 4 月上市櫃股票成交值共 4331 億元，分別較去年同期增加 1.8 倍、1.3 倍。