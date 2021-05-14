〈國內疫情升溫〉雲朗觀光全額補助員工打疫苗 投入千間客房拚防疫

國內本土疫情持續擴散，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團今 (14) 日宣布，全額補助集團員工施打自費疫苗，而在居家檢疫需求量提高之際，旗下 7 館續推防疫備援住房專案，共計超過 1100 間客房投入此計劃。

雲朗說明，疫情升溫後，加強十大防疫具體措施，並鼓勵員工前往新冠肺炎疫苗，給予施打自費疫苗的費用全額補助。

另一方面，由於居家檢疫需求量大增，雲朗指出，全台防疫旅館使用率超過 60%，新北市更是因疫情再擴充 607 間房，為緩解防疫旅館一房難求，集團旗下 7 館，包括君品酒店、翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮以及兆品酒店嘉義、台中等，續推「防疫備援 B 方案─把安全留給家人」住房專案，每房最低 1500 元起，共計超過 1100 間客房投入此計劃。

雲朗預估，可支援 1000 戶家庭的防疫需求，讓這次本土疫情的居家檢疫者在自家居住，而同住家人可到旅館安心住宿。

雲品第一季合併營收 5.08 億元，年增 1.75%，由於成本管控得宜，營益率年增 4.35 個百分點至 8.6%，稅後純益 2760 萬元，年增 270.8%，每股純益 (EPS) 0.37 元，呈現連 3 個季度獲利，而 4 月合併營收 1.29 億元，年增 139.18%，也來到同期次高。

展望後市，雲品認為，隨著疫苗施打普及，在全球產經逐漸趨於穩定的前提下，有助未來營運逐步回溫，對第二季保持審慎樂觀看法。