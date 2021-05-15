〈雙北升三級警戒〉財政部：北部地區國稅局全面暫停臨櫃報稅業務

行政院宣布即日起，台北市、新北市的防疫警戒將提升至第三級至 5 月 28 日，為配合防疫政策，財政部下午宣布，設於北部地區的國稅局在疫情警戒第三級期間全面停止對外提供報稅臨櫃服務。

英國變異病毒株來勢洶洶，本土病例今 (15) 日一口氣暴增 180 例，由於適逢 109 年綜合所得稅申報期間，為避免報稅人潮群聚而衍生染疫風險，財政部宣布，包括台北市與新北市即日起到 5 月 28 日，在疫情警戒第三級期間內，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣等 5 縣市轄內國稅局總局、分局與稽徵所與服務處，全面暫停臨櫃報稅服務。

財政部表示，原本臨櫃提供的所得查調、協助網路報稅與遞送證明文件等相關業務先暫時停止。

財政部表示，109 年度所得稅結算申報已延長至 6 月 30 日，民眾可多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，或是到四大超商的 Kiosk 多媒體資訊機列印查詢碼辦理網路申報及補印稅額試算繳納單，也能完成申報納稅。

財政部提醒，民眾如有申報問題，可致電各區國稅局或上粉絲專頁洽詢，以降低群聚感染風險，如有必要前往國稅局辦理其他業務者，也請配合現場防疫規劃措施。

各地區國稅局諮詢電話：

免費服務電話 0800-000321

臺北國稅局 02-23113711

高雄國稅局 07-7256600

北區國稅局 03-3396789

中區國稅局 04-23051111

南區國稅局 06-2223111