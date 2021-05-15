〈雙北升三級警戒〉非必要不外出 生活影響十大Q&A一次看

國內本土新冠肺炎今 (15) 日暴增 180 例，創單日最高紀錄，台北、新北地區即日起至 5 月 28 日升至三級警戒，指揮中心提供九大防疫指引，呼籲民眾出門全程戴口罩，若非必要盡量不外出。民眾相當關心上班上課、餐廳營業以及日常生活會有哪些變化？《鉅亨網》幫讀者整理十大 Q&A，帶您快速看懂三級防疫重點。

Q1：出門一定要戴口罩嗎？

台北市與新北市民眾 5 月 15 日至 28 日，在第三級疫情警戒期間，只要出門就必須戴上口罩，若是下樓拿包裹、倒垃圾也都要戴上口罩，違者將依傳染病防治法開罰。

Q2：雙北升三級警戒，還要上班上課嗎？

雙北地區維持正常上班上課，職場及工作處所方面，必須遵守企業持續營運指引的防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地、遠距辦公、彈性時間上下班。全國中、小學校園停止對外開放。

Q3：國中會考會受影響嗎？補習班、安親班開不開？

國中教育會考今明兩天登場，教育部長潘文忠表示，之前已做出最高規格的防疫準備，所以如常進行。今天所有考生經過體溫量測的措施，共有 60 名學生進到 48 間防疫備用考場，一間有 1、2 名，以最高防疫規格處理，考試期間也會加強場所的消毒。

雙北第三級警戒期間，補習班跟安親班維持開放，但須落實防疫規範。

Q4：餐廳還能營業嗎？

如果餐廳落實實聯制，還是可以營業，但是距離要拉出來，或是設置隔板，相關餐飲才可以在室內供應，否則就要外帶回家用餐，若業者無法做到實聯制的，必須停止營業。

Q5：室內聚會不得超過 5 人，可以到百貨、超市嗎？

百貨公司要好人流的管制，確保社交距離、全面配戴口罩，地下街餐飲的部分，也要做好實聯制，沒有辦法做好，還是建議外帶。超商超市的場地大小不同，對於人流的管制，重於總數的管制。

Q6：交通、大眾運輸有影響嗎？

大眾運輸未採實聯制，主要以場站防疫來做管理，捷運、高鐵、台鐵全面禁止飲食。

雙北警戒升至三級，周邊縣市包括基隆、宜蘭、桃園仍維持二級，陳時中呼籲邊界的居民若非必要請勿移動，降低區域間的感染風險。

Q7：哪些休閒娛樂場所全面關閉？

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV、理容院、指壓按摩場所、健身休閒中心 (含提供指壓、三溫暖設施的美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心 (含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

觀展觀賽及教育學習場所也須額外關閉，包括展覽場、戲院、電影院、集會堂、體育館、音樂廳、表演廳、博物館、美術館、活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場，以及社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K 書中心、社會教育機構等。

Q8：可以參加遶境嗎？

全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂 (教會) 及其他類似場所的活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消。

Q9：婚、喪禮如何舉行？

婚禮、喪禮在第三級警戒期間皆可辦理，但必須落實實聯制、全程戴口罩、保持社交距離，並加強環境清潔消毒。室內不可超過 4 人、室外不可超過 9 人，如無法落實社交距離、隔板等防疫措施，應取消飲食。

Q10：政府機關未來兩周如何運作？

指揮官陳時中表示，政府機關運作與洽公，在三級警戒中仍維持正常運作，但要加強相關規範，依照防疫 SOP 實施。

北市府防疫早已進入準第三階段，洽公民眾全面採實聯制，需以市府員工識別證、身分證或台北通感應入場，並全程戴口罩。未依規定戴口罩，且經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法裁罰，最高可處 1 萬 5 千元罰鍰。

新北市府啟動分組分區辦公，市府大樓、各區公所及市府所屬機關辦公場所等，進行洽公人流管控，將辦公與為民服務區分隔出來，洽公民眾暫停進入辦公區，同時鼓勵線上申辦，大樓出入落實實聯制，每日檢討，增加清消。