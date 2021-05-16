〈國內疫情升溫〉全台國稅局臨櫃報稅服務先喊停

國內疫情持續升溫，財政部今 (16) 日宣布，即日起到 5 月 28 日為止，將暫停全國各地區國稅局的臨櫃報稅服務，並再次呼籲請民眾多利用手機、網路完成報稅。

全台疫情持續嚴峻，其中疫情較嚴峻的台北市與新北市已在 15 日起升級為三級警戒，其他縣市也宣布進入「準三級警戒」，為避免報稅季各地國稅局臨櫃報稅服務造成群聚，增加感染風險，財政部繼昨 (15) 日宣布暫停北部地區國稅局臨櫃報稅服務後，今天進一步宣布全國國稅局臨櫃報稅服務全面喊停。

財政部表示，考量許多縣市政府也宣布進入「準第三級防疫」，且部分民眾生活圈可能跨縣市，在防疫優先的大前提下，加上 109 年綜所稅申報繳納期限已延後至 6 月 30 日止，因此決定暫停全國國稅局、稅捐稽徵處的臨櫃報稅服務。

財政部再度呼籲，為保護自己也保護他人，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託轉帳、便利商店等多元方式繳稅。

財政部表示，民眾如有申報問題，亦請利用電話或粉絲專頁洽詢，以降低群聚感染風險。

各地區國稅局諮詢電話：

免費服務電話 0800-000321

臺北國稅局 02-23113711

高雄國稅局 07-7256600

北區國稅局 03-3396789

中區國稅局 04-23051111

南區國稅局 06-2223111

