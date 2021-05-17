中國4月份城鎮調查失業率為5.1% 前期5.3%

週一 (17 日) 中國統計局公布 4 月份城鎮調查失業率為 5.1%，比 3 月份下降 0.2 個百分點，比去年同期下滑 0.9 個百分點。

本地戶籍人口調查失業率為 5.1%，外來戶籍人口調查失業率為 5.1%。16～24 歲人口、25～59 歲人口調查失業率分別為 13.6%、4.6%。

31 個大城市城鎮調查失業率為 5.2%，比 3 月份下降 0.1 個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為 46.4 小時。

1～4 月份，中國城鎮新增就業 437 萬人，而第一季，中國城鎮新增就業 297 萬人。

市場分析指出中國城鎮調查失業率仍優於今年中國官方提出的預期目標，預期後期就業形勢將會持續好轉。由於去年以來，面對嚴峻的就業形勢，中國多個政府部門密集推出一系列「保就業」政策。在多次重要中國政府會議中，「就業」一詞被頻繁提及，「六穩」、「六保」任務也都將就業放在重要位置。



就業總量壓力仍然存在，因為目前中國就業結構性矛盾未消減，沿海工業和外貿大省很多企業普遍反映存在招工困難。部分服務業和中小企業生產營運前景困難，需要政府相關部門持續關注並給予金援，以保障整體就業前景。

