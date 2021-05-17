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台股開盤一度重挫逾500點後收斂跌點 量縮穩守萬五大關

鉅亨網記者王莞甯 台北
鉅亨網資料照。
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台股航運鋼鐵紡織

上周末國內本土疫情大爆發，且社區感染持續升溫中，台股指數今 (17) 日以大跌 272 點開出後，隨即重挫超過 560 點，不過，開盤不到半小時跌點已收斂至 300 點內，守在 15500 點上，預估成交值縮至不到 5000 億元，跌多後轉為量縮觀望氣氛。

而作為資金指標的新台幣，以 28.04 元、小貶 2.8 分開出後，最低來到 28.085 元，貶值 7.3 分，有待觀察盤中走勢。

從族群來看，防疫概念股再度成為資金避風港，毛寶、恆大、康那香等漲停，南六、花仙子和美吾華均漲超過半根停板，而生技相關族群表現也不錯，杏輝、東洋和寶齡富錦均亮漲停燈號。

表現弱勢的族群仍集中在日前的強勢股如鋼鐵、棉紡和航運等。

其中，東和、南紡、大東、盛餘、中鴻、燁輝、千興、燁興均跌停，威致跌 8%，春源、美亞、東和鋼鐵、高興昌、新鋼、允強、運錩和大成鋼均跌超過半根停板。

而航運股中，台航、四維航、正德均亮跌停燈號，慧洋 - KY、裕民和新興跌超過 7%，陽明、長榮和萬海跌半根停板左右。

法人指出，今日早盤跌點優於原市場悲觀預期，可解讀為國內防疫觀念提升，對經濟面的影響相對有限，不過，台北市、新北市防疫升至三級警戒，疫情暫未有降溫訊號，除非政府授權國安基金啟動護盤機制，否則短期台股仍將受到疫情干擾而劇烈震盪。

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