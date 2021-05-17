〈雙北升三級警戒〉協助抗疫 泰博、金萬林捐贈檢測試劑

隨著台灣疫情升溫、雙北地區進入第三級警戒，泰博 (4736-TW)、金萬林 (6645-TE) 今 (17) 日分別宣布，將捐贈 5.8 萬劑、5 萬劑檢測試劑，給予各大單位使用，希望能在此波疫情蔓延之際，共同協助抗疫。

泰博表示，公司透過「財團法人福爾關懷基金會」將其生產的威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，分別捐贈 5.5 萬劑、3000 劑給雙北政府、台大總醫院及台大癌症中心醫院，作為防疫使用。

泰博指出，公司生產抗原快篩試劑為全自動化生產，能確保靈敏度及專一性維持高度一致的品質，優於台灣其他採用的半自動或手工產線，不容易出現半自動或手工生產，而有品質浮動的缺點。

另外，泰博試劑採用卡匣式設計，相較於非卡匣裸片，不易有受潮，交叉污染風險，同時兼具使用便利等特性。國際大廠如亞培，羅氏藥廠的抗原試劑也均採用卡匣設計。

目前泰博科技的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已經取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓及德國 BefArm 等各國家的認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，成功達到防疫效果。

泰博表示，公司有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內 300-500 萬劑。必要時可以增產到 1000 萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。

金萬林也宣布，旗下新冠肺炎核酸檢測試劑產品，將捐贈 5 萬劑供各大醫療單位使用，期望滿足國內檢測需求。

金萬林旗下「金萬林 qPCR 鼻咽核酸檢測試劑」和「檢測設備」具有美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓 FDA 以及 CE 等國際認證，在自行研發之 AI 輔助報告系統的輔佐下，篩檢分析結果不只能在 15 分鐘內，批次產出 94 份的報告，更可以減少人為誤差，提升檢測準確率，精準且快速。

金萬林表示，目前輔導的檢測中心，正全力配合政府，持續增加新冠肺炎檢測量能，從「華航諾富特飯店」疫情爆發至今，已經協助處理近千件的檢測案件，檢測人員不辭辛勞進行篩檢作業，只求更有效率之精確報告提供。

金萬林強調，目前日檢測量最高能達到一萬份，同時繼續加開試劑 GMP 產線，日產量可達 10 萬劑以上，相關常備庫存量擁有至少 15 萬劑。金萬林提供的試劑，可適用於國內大部分醫療單位既有的檢測儀器，隨時配合國內檢測使用。

另外，輔導檢測所需人力也已妥善安排部署，以即時因應各大醫療單位的緊急案件，盼能在最短的時間內，滿足大量快速篩檢之效益。

由於疫情再度升溫並非任何人樂見，金萬林也以抗疫為優先，呼籲各界一起配合國家防疫政策，並盡最大的努力，更期盼善盡社會責任，成為國家防疫最堅強的後盾。