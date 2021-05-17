美國CPI上漲導致市場動搖 關注本週FOMC會議記錄

美國消費者物價指數大幅高於市場預期，警惕感加強

在上週三發佈的美國消費者物價指數年率＋4.2％，大幅高於市場預期。市場意識到美國也許會提前收緊寬鬆政策，因此，美國公債殖利率上漲，在外匯市場中也是買入美元，而股市大幅下跌。



但是，在下跌後的週末發佈的美國零售銷售等數據低於市場預期，對收緊寬鬆政策的看法減輕後開始反彈，因此，美國公債殖利率下跌，外匯市場中拋售美元，股市也加強了反彈。



【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

今後需要注意 FOMC 對消費者物價指數的評價。鮑威爾主席雖然一直強調物價只是一時上升，對此保持容忍態度。但是，因消費者物價指數大幅超出經濟學者的預期，是否會提前討論收緊寬鬆政策，還是保持現在的態度，認為物價只是一時上升，在沒有看清評價之前，市場也許會一直處於震蕩。

【美國消費者物價指數與平衡通貨膨脹率、央行利率的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

在美元 / 日圓圖表中顯示美國公債 10 年殖利率與日本公債 10 年殖利率之間的差中可以看出，與殖利率差的變化有相關性。



【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

這週關注 FOMC 會議記錄

這週會發佈美國 FOMC 的會議記錄。關於收緊寬鬆政策的議論將成為焦點。如果內容會意識到收緊貨幣寬鬆的話，有可能美國公債殖利率上漲、股市下跌、買入美元的壓力也會加強。如果是收緊貨幣寬鬆還為時尚早的話，有可能美國公債殖利率下跌、股市上漲、拋售美元等。但是，因為是在消費者物價指數發表之前的議論，也有可能市場只會出現一些限定性的反應。



美國也將發佈製造業與成屋相關的經濟指標。雖然每個指標的衝擊力都是限定性的，但是，如果結果都是偏向一方的話，有可能會出現收緊貨幣寬鬆的看法，對市場也有可能會有影響。



日本也將發佈 GDP 和消費者物價指數等指標。特別是消費者物價指數，如果數據顯示物價太弱的話，市場將會意識到與物價上升的國家之間的差，也有可能成為推動拋售日圓的材料。 另外，英國的消費者物價指數、澳大利亞的就業統計等指標也將會成為焦點，發佈後對其國家的貨幣也會有影響。

主要貨幣的強弱

上週除了從週一就開始上漲的英鎊成為最強勢的貨幣以外，因消費者物價指數大幅超出市場預期的美元、加元也強勢上漲、而澳元、日圓、紐元相對來說處於弱勢。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，除了日圓弱勢明顯以外，美元也依然處於弱勢狀態。相對來說，加元、瑞郎、英鎊都比較強勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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美國市場



上週的美國股市因消費者物價指數大幅超出市場預期，下跌壓力加強，在下跌告一段落後，又因零售銷售等數據結果不太理想，對收緊貨幣寬鬆的看法減弱，在週末開始反彈。

歐洲市場



歐洲的股指雖然也受美國消費者物價指數的影響下跌壓力加強，但是在週末開始反彈。

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲的股指雖然也是下跌後在週末開始反彈，但是與美國和歐洲的商品相比，反彈幅度較小的商品比較多。

主要金融產品的相關性分析

從上週的主要美元直盤商品之間的相關性來看，與上週一樣，雖然相關性的高低多少有些不同，但是主要貨幣兌美元都出現了較高的相關性。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的美元 / 日圓與日圓交叉盤之間，美元 / 日圓除了與加元 / 日圓的相關性較高以外，與歐元 / 日圓、英鎊 / 日圓的相關性也都比較高，而與澳元 / 日圓和紐元 / 日圓卻成為了負相關性。可以看出，日圓兌主要貨幣的走勢不同。日圓交叉盤貨幣對之間也是除了歐元 / 日圓與瑞郎 / 日圓的相關性較高以外，其他貨幣對之間沒有相關性。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，除了股指與美元成為負相關性以外，股指與日圓交叉盤中的澳元 / 日圓雖然相關性較高，但是與其他貨幣對之間沒有相關性。依然是股市與美元雖然可以看出相關性，但是與日圓之間很難看出相關性的狀態。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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