〈雙北升三級警戒〉北市、新北高中以下5/18-5/28全面停課 採遠距教學

國內新冠肺炎本土確診數急遽暴增，台北及新北市政府今 (17) 日上午緊急召開記者會宣布，高中以下及補習班、課後照顧中心等，自 5 月 18 日起至 28 日全面停課兩周，將視疫情狀況滾動式調整，市府也擬定遠距教學相關配套。

全台疫情告急，台北市長柯文哲宣布，從明天開始，台北市全境高中以下，包括公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心、托嬰中心，全部停課，停止上課兩周至 28 日，將視疫情發展隨時調整。

北市教育局長曾燦金指出，轄內高、國中學校有 285 所、幼兒園 691 園所、補習班 2593 間，課照中心 199 間，約有 33 萬多名學生停課兩周，都可安心在家自主學習，市府相關配套都已經準備好了，將採用遠距教學，鼓勵師生善用台北酷課雲。

此外，北市托嬰中心暫停營業，約有 1 萬 2000 多名 0-6 歲嬰幼兒受影響。

新北市府指出，勞工家長有 12 歲以下兒童或高國中以下身心障礙子女需要照顧者，可請防疫照顧假，雇主應予以准假。工資方面，未強制雇主給薪，可由勞資協調。市府強調，疫情當前，希望企業多多採取居家辦公，給勞工請假多些彈性。