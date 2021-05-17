〈雙北升三級警戒〉第一個上班日 公股銀祭三大措施防疫

今 (17) 日是雙北地區實施防疫三級警戒後第一個上班日，公股銀行祭出三大措施嚴陣以待，除了啟動異地辦公分組上班、控管訪客與客戶人流外，對於位於高風險區的分行則採最低人力運作模式，降低染疫風險。

國內疫情來勢洶洶，上周末一口氣激增 386 例本土病例，讓頻繁與客戶面對面的金融業繃緊神經陸續，趕在周一上班日前針對防疫進行沙盤推演，杜絕染疫風險以確保營運不中斷。

考量萬華區疫情相對嚴重，各行庫除積極掌握萬華地區分行員工與同住家人健康狀況外，也利用周末假日盤點萬華區分行人力，針對該區分行啟動最低運作模式，並由鄰近分行做為備援據點，兼顧防疫與營運人力需求。

彰銀表示，包括萬華、雙園與西園等三家位於高風險地區的營業單位，已授權營業單位主管可採最低必要人力營運，並由所屬區營運處指定鄰近分行為異地備援日常交易處理場所，相關人員之調派由人力資源處統籌辦理。

一銀則要求總行、分行居住在萬華區的同仁，自今天起進行 2 周的居家辦公，而若居家者的配偶是行員時也要同時居家，目前位於萬華區的三家分行 (萬華、雙園、西門）則採最低業務人力上班。

台企銀也針對萬華分行，評估採最低業務人力上班，以維持營運不中斷，同時要求同仁中午不要外出用膳，自帶便當並在行內用餐，同時每日早、中、晚用酒精擦拭 ATM、號碼機、櫃台等區域，加強整體環境清潔消毒。

合庫銀也已清查實際居住蘆州與萬華等較高風險地區員工人數，統計後發現未超過全體員工人數 1%，評估人力調度應無虞。

合庫銀表示，目前正規劃在必要時啟動員工居家辦公機制，以有效分散及降低風險，確保不論疫情如何變化，均可提供客戶安心的服務品質

兆豐銀表示，兆豐銀海外據點眾多，很早就執行分組或居家上班，並建立國內外防疫不同階段的分級 SOP 辦法，例如封城狀態的模擬演練。

兆豐銀表示，為因應雙北地區防疫提升至第三級警戒，各營業單位已建置同區及跨區的備援機制，除加強防疫清潔並實施數位實聯制。

兆豐銀目前異地辦公人數約 300 人；至於其他單位則已規劃妥分 A.B 組辦公的機制，俟機啓動分組在家上班。

華銀今起也開始進行居家上班及分流上班測試，並嚴格管制電梯每次搭乘人數及嚴禁電梯內交談與飲食。

另外，華銀也暫停開放總行大樓員工餐廳，改提供員工打包帶回個人座位用餐，並勸導員工減少中午外出用餐。