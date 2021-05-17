通膨隱憂再起 全球股市拉回

一週回顧及表現

成熟市場

1. 儘管聯準會官員持續安撫市場對通膨升溫的擔憂，美國四月份 CPI 年增攀至 4.2%，依舊引起市場震盪，美股在科技和消費類股領跌下，下跌 1.4%；

2. 歐洲區經濟數據好壞參半，德國 5 月份企業信心大幅優於預估值，歐股財報數據亮眼，義大利工業生產數據則表現不佳，歐股小幅下跌 0.4%。

新興市場

1. 中國官方發聲要求對應原物料過快上漲的影響，引起金屬等原物料類股走弱，加上阿里巴巴財報不佳、美團遭約談，令科技類股也承壓，中國股市下跌 3.2%；

2. 台灣疫情惡化，本土案例暴增後引起市場擔憂，政府在週末宣佈雙北進入三級警戒，台股上週下跌 8.4%。

債券市場

1. 美國通膨上升，美國 10 年期公債殖利率回到 1.66%，美國政府債券下跌 0.6%；

2. 隨著風險趨避情緒回升，全球高收益債券與新興市場指數分別下跌 0.2%、0.3%。

原物料、匯率

1. 通膨上漲為黃金帶來機會，本週上漲 0.7%；

2. 美國東岸最大輸油管道公司遭駭客攻擊，導致東岸供給受阻，所幸在週末恢復營運數據顯示石油需求逐漸改善，油價上漲 0.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/5/17（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/10）

資料來源: Bloomberg，2021/5/17（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/5/15）

三大市場關鍵事件及分析

1. 通膨失控是假議題，需求復甦才是重點

雖然美國 4 月通貨膨脹率高達 4.2%，但若改看較少受到低基期影響的 2 年數字，近 2 年平均每年通貨膨脹率為 2.2%，近 10 年平均通貨膨脹率只有 1.8%，聯準會很難因為短期雜音調整貨幣政策。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/13。

2. 隨季節回落，中國貨幣政策正常

中國 4 月新增社會融資由 3.34 兆人民幣降至 1.85 兆、新增人民幣貸款從 2.73 兆降至 1.47 兆，金額回落屬於正常季節調整，且從主要組成分項變化來看，中長期貸款金額增加有利經濟。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/13。

3. 就業狀況慘？魔鬼在細節裡

儘管美國新增就業人數大幅不如預期，然而目前職場開缺卻來到歷史高點，與潛在失業缺口逐步縮減，同時受疫情打擊最大的產業開缺也大幅回升，一旦疫情失業補助取消或達群體免疫，將有大批人口回歸就業市場。

資料來源：Bloomberg、FiveThirtyEight，「鉅亨買基金」整理，下圖橫軸百分比代表失業補助金替代原先受僱薪水中位數的比例，2021/5/13。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/5/13。

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