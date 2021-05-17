【中信投信】外資賣壓創2月以來新高 越南逆勢漲

美國 4 月零售銷售月增率出現零增長，遜於預期 1.1%，加上多位聯準會官員出面消毒，表示沒有理由撤除貨幣寬鬆政策，沖淡升息疑慮，VIX 指數上周五驟降，但新興亞股由於疫情升溫，外資抽資力道擴大，上週整體新興亞股（不含中國）淨流出達 98.3 億美金，為今年 2 月以來最高。

上週僅印度、印尼、菲律賓擁有小幅資金淨流入，淨流出最高的前三市場分別為南韓、台灣、泰國，金額各為 59.4 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、34.4 億、4.2 億，南韓淨流出額為今年以來最高，已連四周遭贖回，台股則是連兩周。

美國 4 月非農就業人口遠低於市場預期，且失業率小幅攀升，雖意味美國復甦力道比預期溫和，但反而緩解市場對通膨過熱及聯準會提早升息的焦慮，恐慌指數上周五大跌，美元指數跌至 2 個月低點，但外資上週卻再度抽資新興亞股。新興亞股上周僅印尼維持小幅淨流入 0.7 億美元（以下貨幣單位皆為美元），資金淨流出最高的前三市場分別為南韓、台股、印度，金額分別為 10.5 億、4.2 億、3.8 億；台股終結連 5 周資金淨流入，南韓近一個月的資金淨流出量逼近 30 億，遠高於第二名印度的 19 億，外資贖回態勢明顯。

上週台股重跌 8.4%，中信關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，近期台股雙利空罩頂。首先是 MSCI 季度調整，台股於 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數雙雙遭降權重；其次，台灣疫情擴散，市場憂心防疫升級將對經濟、企業營運造成影響，導致指數摜破萬六，月線、季線皆連失守。台股短線將維持震盪偏弱，建議近期宜謹慎選股，以業績營運能見度高的產業為宜。

張圭慧強調，隨著全球疫情持續延燒，遠距辦公、教學全球常態，根據美國研調機構 ERT 研究表示，目前全球約 7 成人力正在遠距辦公，預計到 2021 年，永久遠距的上班的員工數將比疫情前高出約 2 成。遠距導致對 5G 網路需求提高，今年的網路設備有望升級，高速晶片需求提高，隨市場高速成長及產品單價提升，有利相關 IC 設計族群營收展望，建議投資者可多加留意追蹤相關族群的 ETF。

越南第四波疫情尚未平息，但越股成為上周亞股最大亮點，上周漲幅達 2%，為新興亞股中少數漲勢動能維持強勁的。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，全球股市對疫情反映逐漸鈍化，加上過去越南政府防疫表現優秀，是越股上周「疫」外出色的主因，但目前面臨疫苗短缺困境，導致外資尚未回補越股。越股短期仍可能因疫情而波動加劇，但隨越南政府推出更多靈活防疫政策，並多管齊下獲取疫苗，預料當疫情明顯受控時，股市後市仍具表現空間。

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