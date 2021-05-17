〈國內疫情升溫〉台新金全額補助員工接種疫苗、提供2日支薪疫苗假

國內疫情日趨嚴峻，台新金控 (2887-TW) 總經理林維俊今 (17) 日表示，為守護同仁身體健康，共同維護穩定安全的工作環境，並積極響應政府新冠肺炎疫苗施打政策，自即日起，全額補助同仁自費施打新冠肺炎疫苗費用。

林維俊表示，台新金將全額補助接種疫苗，國內補助最高 1200 元，海外同仁依當地政策由公司提供全額補助。且為體恤員工接種可能產生之不適反應，接種疫苗員工得申請兩日支薪疫苗接種假，傾力共同防疫。推估該公司上述措施至少需投入逾數千萬元。

林維俊補充，除前述積極防疫舉措外，台新自去年疫情爆發即逐步完善疫情分級因應作業 SOP，除持續實施人員分流採取彈性上下班，避免員工尖峰時間人潮集中的感染風險．並於 5 月初重啟每日防疫通報機制，要求員工全程戴口罩外，並禁止外部廠商、訪客等進入辦公區域。

日前 (5/11) 中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，台新立即同步升級防疫措施，例如啟動異地備援、減少實體會議與限制實體會議人數、停辦大型活動、各類社交餐敘與員工社團活動，以及停用員工餐廳及員工紓壓按摩坊等，減少員工跨辦公大樓移動，以降低群聚感染風險，確保持續營運能力。