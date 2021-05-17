〈雙北升三級警戒〉記憶體廠提升防疫 強化分區分流上班及人流管制

隨著國內疫情持續升溫，記憶體廠包括南亞科 (2408-TW)、宇瞻 (8271-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等，也相繼更新防疫措施，強化分區分流上班及人流管制等。

南亞科今 (17) 日也因應新北市提升為三級防疫，更新防疫措施，管制所有來賓、訪客、廠商入廠，以視訊、電話會議取代實體會議；延後新人報到、面試；管制所有人員差旅、公出；啟動分區、分流及人流管制，降低實體會議與會人數與頻率，善用視訊會議等方式溝通。

南亞科晶圓廠並強化人流管制，限制 3 人以上群聚，以全自動化製造，加強遠端控制中心作業操控；公司團膳改以餐盒提供；座位保持 1.5 公尺以上距離；若員工受居家隔離、或需照顧居家隔離 / 居家自主健康管理者、或需照顧停班停課子女，依法提供休假或調整出勤方式等。

宇瞻今 (17) 日起宣布配合施行三密措施，避免密集、密接、密閉。目前採取各單位分流制，除部分同仁在家遠距工作外，需到公司上班者則施行進入辦公空間前量測體溫、全程配戴口罩及延長彈性上下班時間；同時嚴加禁止訪客以及改用線上會議。

雖然此波疫情蔓延快速，但去年宇瞻即規劃對應措施並進行模擬演練，總經理張家騉表示，無論是廠房、供應鏈或出貨端，內部已安排多種對應模式，以確保生產排程與出貨影響降至最低。

旺宏因應雙北疫情提升至第三級警戒，防疫措施再次升級。雙北通勤同仁居家上班，強化分區上班、分流管制，工廠部分採取分組輪班作業，非工廠則採分區異地工作；且之前已暫緩非必要訪客 / 廠商進入公司，同仁也暫緩出差，以視訊方式進行會議溝通，並請同仁減少非必要聚會及移動，強化自主健康管理。

華邦電也已於 14 日啟動分組分流上班，為降低人員流動，暫停國內公務出差、跨廠區出差及暫停大型內部會議，盡量使用電話、視訊等開會；員工餐廳也設置個人位置隔板，並改供應便當，用餐過程嚴禁交談；並暫停部門聚餐活動及廠處旅遊活動。

另外，針對自願施打 COVID-19 疫苗同仁，華邦電也提供「疫苗接種假」兩天 (接種當日和次日)。

