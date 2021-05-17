〈永豐餘股東會〉新任董座劉慧瑾出線 營運訂立五大策略發展方向

永豐餘投控 (1907-TW) 今 (17) 日股東會後召開董事會，推舉出由劉慧瑾擔任董事長，為求百年永豐餘永續發展，永豐餘投控也訂立「能源及能源管理」等五大策略發展方向。

永豐餘今天的 5 席董事與 4 席獨立董事，互相推舉出由劉慧瑾擔任董事長，永豐餘表示，本次董事會為永豐餘遵循大家長何壽川「無私，才能永續」想法，推舉各界專家人才為公司引進更多決策面向，因此專業董事團隊組成，具有「專精、多元、引進女性董事」等三大特色，有助於專業經營、深化公司治理及訂立公司未來的策略發展方向，亦獲得內外資法人等股東的青睞與贊同。

永豐餘投控表示，新任董事長劉慧瑾，曾任職於法國機電大廠施耐德電機、台達電子、IBM，在美國西北大學取得電子電腦工程碩士與化學博士學位，具有能源管理及自動化相關背景，在能源管理及工業生態系管理有多年國際工作經驗，將為永豐餘控股注入新思維及寶貴經驗。

面對國際疫情險峻、氣候變遷、減碳計劃影響，為求百年永豐餘永續發展，永豐餘投控也訂立未來的五大策略發展方向，分別為：1. 能源及能源管理。2. 以工業互聯網科技加強上下游生態鏈的完整成型。3. 持續循環經濟的發展。4. 材料科技的開發。5. 生態鏈中的新創公司投資與孵化。