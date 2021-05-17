高雄興達電廠一機組中午停機 台電：鍋爐控制系統故障引起

台電高雄興達電廠今 (17) 日又傳故障消息，台電證實，興達電廠在中午 12 點 54 分因鍋爐燃燒器控制系統故障，導致一號機組停機，無法發電，目前相關狀況已排除，全台供電情況正常，不過雖未再造成停電意外，但興達機組故障也使今備轉容量率一度低於 10%，再次亮出黃燈。

台電表示，興達電廠一號機故障狀況已在 14 點 25 分排除故障及測試完成，14 點 29 分點火重新升載併聯發電。

台電進一步表示，目前全台供電情況正常，民眾勿需擔心，不過原預估今最高用電量約 3700 萬瓩，但中午實際用電量已超過 3744 萬瓩，再次刷新歷年 5 月用電量新高紀錄，接近去年用電尖峰 3802.0 萬瓩。

台電指出，目前除修復機組重新升載發電外，也已增加備轉機組發電量能，正進行相應電力調度中。

台電高雄興達電廠 13 日才因事故導致 4 部機組跳脫，讓全台系統頻率驟降、供電能力不足，共計影響約 415 萬戶民生及小商店用戶，以及 6300 戶高壓工業用戶，台電也提出補償計畫，將提供電費 5% 減免，不過，興達電廠今再度發生故障意外，也讓全台用電危機再次浮上檯面。