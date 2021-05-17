〈國內疫情升溫〉藝文營運損失補貼開放申請 最高額度250萬元

雙北疫情警戒升為三級，全國休閒娛樂場所關閉，文化部提出藝文事業營運損失補助專案，今 (17) 日線上申請系統正式啟用，藝文團隊或個人工作室，在 5 月 11 日至 6 月 8 日間舉辦的展演及映演活動，若因防疫產生損失都可進行申請，最高額度 250 萬元，文化部強調，此措施非紓困 3.0，後續會配合行政院整體的紓困方案，爭取預算。

文化部表示，指揮中心於 11、15 日陸續宣布提升疫情警戒，文化部長李永得立即召開防疫及補助措施研商會議，當日即公布各文化場館提升防疫措施。為減輕業者衝擊，也同步宣告將啟動「營運損失補助專案」。14 日完成申請須知訂定及公告，並同步進行線上申請系統設計、測試及教育訓練，於今天正式上線。

文化部表示，只要是我國設立登記或立案的法人、非法人團體或是負責人具我國國籍的商號 (個人工作室)，於 5 月 11 日起至 6 月 8 日所辦理的展演、映演活動，因受防疫措施升級而取消、延期或縮減席次，造成的營運成本及票房損失，都可來申請。

藝文事業營運損失補助最高額度以 250 萬元為上限，但申請者遇有重大特殊或緊急情況，經審查小組及文化部審認者，不在此限。文化部提醒，申請時應充分考量並納入「協力團隊或個人」，詳列申請補助項目，落實照顧各環節工作者。

文化部指出，申請雖可採線上、郵寄或親送等 3 種方式，但為防疫考量，且審查將採「先到先審」方式，文化部鼓勵優先採用線上申請方式，申請時間自即日起至 17 日 23 時 59 分止。

文化部強調，此次營運損失補助為專案補助，非紓困 3.0，後續將配合政府整體防疫紓困及振興政策，爭取紓困預算，並充分參酌去年 2 次藝文紓困經驗，全面性照顧「各領域、各類型」藝文工作者，度過疫情難關。