【日盛投顧】指數跌破半年線

◆盤勢分析

1. 由於本土疫情失控，台股週一指數早盤跳空開低，雖一度呈現拉回，但 10 點過後賣壓出籠，後續指數震盪走低，終場指數下跌 473.20 點，跌幅 2.99%，收在 15，353.89 點，成交金額為 4，833.06 億元。三大法人合計買超 324.4 億元：外資買超 334.17 億元、投信買超 10.15 億元、自營商賣超 19.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，後市價量不宜背離，方對盤勢較為有利。

(2)、均線：未守穩半年線，支撐為 14，800 點附近，壓力為 16，000 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下，且開口擴大，短線謹慎為宜。

3. 櫃買指數下跌 3.18%，收在 181.11 點，支撐為 176 點附近，壓力為 186 點附近。

4. 台股選股方向可留意生技 / 防疫、電商、遊戲、食品、NB、跌深權值等族群。

結構防疫概念股、電商、遊戲、NB 等強勢

1. 防疫概念股：染疫人數快速增加，使得台灣疫情更加嚴峻，帶動防疫概念股表現亮眼，相關個股如口罩 1732 毛寶、清潔用品 9919 康那香、1325 恆大、6504 南六、疫苗 4142 國光生、6547 高端疫苗等週一攻漲停。

2. 電商：疫情加劇，帶動防疫物資搶購潮，而在民生物資庫存充足下，居家網購更具安全性及方便性，虛擬零售通路因此受惠，相關概念股如 8454 富邦媒、2642 宅配通、8477 創業家等週一逆勢上揚。

3. 遊戲：受到染疫爆發衝擊，全台警戒升級，國內娛樂場所於 5/15 起暫停營業，消費者轉往參與線上娛樂項目，加上 5/17 雙北市宣布，高中以下學校及補習班、課後照顧中心等，將於 5/18-5/28 日期間全面停課，帶動遊戲概念題材有望直接受惠，相關個股如 3083 網龍、4946 辣椒、4994 傳奇、3293 鈊象等週一表現佳。

4. 觀盤重點：疫情發燒加劇，恐慌性賣壓仍重，台股持續測底，短線上波動較大，須注意中小型股流動性風險，建議靜待止穩後再佈局較佳，選股上可留意生技 / 防疫、電商、遊戲、食品、NB、跌深權值等族群。