〈台股盤中〉跌點一度收斂 午盤前賣壓再起 暫失守半年線

在本土確診激增、社區感染持續擴大衝擊下，台股指數今 (17) 日開盤一度重挫超過 550 點，隨後拉回僅跌 100 多點水準，不過，北市府緊急召開防疫因應記者會，宣布高中職以下停課，再度引發市場憂心，盤中跌點又擴大，來到 15500 點附近震盪，再度失守半年線，成交值則縮至不到 4700 億元，量縮反映殺盤力道略緩。

從 50 大權值股來看，除了南電、聯發科穩漲超過 2%，幾乎全遭壓在盤下，中鋼重挫逾 6%，正新和台灣高鐵跌半根停板，中租 - KY 跌 4%，鴻海、遠東新、國泰金、豐泰、富邦金、南亞、緯穎和國巨等均跌逾 3%。

在中鋼領跌下，鋼鐵股一片倒，盛餘、中鴻亮燈跌停，春源、美亞逼近跌停版，威致、新光鋼、燁輝、高興昌和東和鋼鐵均跌超過 6%，

散裝航商續弱，四維航跌停，正德、台航一度亮跌停燈號，慧洋 - KY 和裕民跌 8% 上下，中航也跌半根停板。

紡織族群持續遭受停損賣壓，東和、南紡、大東、東隆興和聯發跌停，集盛逼近跌停，力麗、力鵬和宏益跌超過 8%。

銅價漲價帶動的電線電纜業，同樣成為停損重災區，億泰跌停，華榮跌近 9%，大同、大山華新和宏泰均跌逾 7%，大亞也跌超過 6%。

反觀防疫概念股強漲，毛寶、恆大和康那香漲停，花仙子、美吾華、南六和新麗漲半根停板。

宅經濟概念股表現也相當強勢，大型電商集團富邦媒和網家漲停，遊戲股中宇峻、辣椒、智冠、網龍、大宇資均漲停，傳奇、昱泉和鈊象均漲逾 7%。

元大投顧指出，由於這波疫情才剛開始 2-3 天，確診人數眾多，尚難以推估何時到達高峰， 短期內以服務業影響較大，儘管今日起大部分行業正常上班，整體經濟受損的程度暫時還不嚴重，但國內消費信心將明顯降溫，並衝擊投資股票意願。

不過，元大投顧表示，航運、鋼鐵和造紙類股仍在帶量下跌整理籌碼中，電子股領先整理，不少個股已超跌或回到前波起漲點，正在蓄勢待發長線不看淡。

國泰證期研究部指出，融資在指數快速下跌下大量退場，有助於籌碼沉澱，短線有利反彈，但仍提醒，在外資未轉多前，指數中長線表現仍將受到壓抑。