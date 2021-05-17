疫情打亂募資計畫 去年創5年來新低

去 (2020) 年受疫情影響，迫使上市募資活動喊卡，根據安永發布的「2020 年第四季私募股權基金報告」，去年全球募資活動較前一年減少 19%，募資金額 7760 億美元，是過去五年新低。

值得注意的是，去年上市募資呈現大者恆大的趨勢，其中大型基金規模平均成長 11%，達 7.52 億美元；收購基金中的可支配資金上升 9%，達到 8650 億美元，44% 屬於巨型基金，規模超過 45 億美元，顯示募資活動動能仍舊充足。

從投資標的區域來看，存在區域性的顯著差異，調查發現，亞太地區表現勝過其他區域，活動量增加 110% 最多，不過交易案件數量持平為 2%。歐洲、中東和非洲地區（EMEA）成長 15%，交易量下滑 17%。

安永表示，去年美洲投資活動雖然下跌 25% 為 2270 億美元，交易量下滑 23%，但是美國仍是最主要投資標的，過去一年來所募得的總資本中，有 57% 是鎖定美國市場的機會。

安永財務管理諮詢服務 (股) 公司總經理何淑芬指出，去年雖然因為新冠疫情影響私募股權基金活動，但是併購動能仍然充足，當全球面臨對疫情帶來的危機與挑戰，也是轉型的契機。

何淑芬表示，隨著私募股權基金進入下一波的成長轉型階段，數位化科技、明確的企業責任理念，以及優秀人才，將會是私募股權基金成長及轉型的三大支柱。