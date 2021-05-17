台股期現貨大跌 金管會、期交所信心喊話 籲注意帳戶保證金

因為疫情擴大，造成投資人恐慌賣壓齊湧，台股期現貨今 (17) 日均大跌作收，但金管會、期交所相繼信心喊話，表示三大法人大舉買超 320 億元，以及期貨夜盤開盤後見到多方力道，投資人不用過度驚慌，不過，要隨時注意帳戶保證金狀況。

台股今日受國內疫情變化影響，集中市場加權股價指數收 15353 點，下跌 473 點，跌幅 2.99%，成交量縮至約 4802 億元。

期貨市場部分，在疫情擴大變數逆襲下，台指期日盤以下跌 583 點、15183 點開出 (近月契約)，開盤後隨加權指數反彈，台指期約於上午 9 時 38 分達本日最高 15735 點，反彈逾 500 點，惟多頭氣勢偏弱，終場收在 15263 點，最終仍下跌 503 點，跌幅 3.19%，全日振幅為 639 點。

雖然台股大跌，金管會表示，經查今日三大法人買超達 326 億元，其中，外資前 3 個交易日均為賣超，合計賣超金額約 451 億元，但今日轉賣為買，買超金額約 335 億元。

同時，金管會再度重申，台灣總體經濟持續成長，財政部前公布我國 4 月出口 349.6 億美元，首度突破新臺幣兆元，今年累計至 4 月底，出口 1329.1 億美元，較上年同期增 28%。

此外，經統計截至目前，台股上市櫃公司 (含 KY 公司) 已有 95% 家申報今年第 1 季財報，合併營收較去年同期增加 18.7%，稅前純益較去年同期大幅增加 160%；又台股集中市場截至 4 月底，本益比約 22.85 倍，現金殖利率達 2.54%(加計股票股利為 2.64%)，基本面尚屬穩健，籲請股市投資人冷靜關注公司基本面。

而期交所也表示，為因應新冠肺炎疫情對台股盤勢波動的可能影響，期交所於 5 月 15 日及 16 日兩日提前因應，通知期貨商作好風險控管作業及請期貨商轉知客戶注意帳戶保證金狀況，今天期貨市場開盤後，盤中雖見大幅波動，但於動態價格穩定措施的交易機制運作下，交易一切正常。

同時，下午 3 時開盤的夜盤，交易人對短期後市看法多空皆有，夜盤開盤後見到多方力道，迄下午 5 時，夜盤上漲約 140 點。

期交所進一步指出，三大法人多空看法分歧，台股期貨未平倉部位自營商多方增加 1263 口，投信空方增加 1545 口，外資空方減 118 口。

針對市場後市，金管會表示，持續督導證交所及櫃買中心加強對市場監視能力，如發現有異常價量變化或有人刻意散播股市流言，將依規定辦理。

此外，金管會也已督導證交所及櫃買中心落實防範鉅額違約機制，加強注意違約案件相關的買賣是否有異常態樣，並留意整體市場違約風險變化，適時因應，以避免發生重大影響市場秩序及交割安全的事情發生。

期交所也表示，台灣期貨市場 5 月以來，隨美股波動、國內疫情快速升溫影響，波動相當大，期交所平時已落實風險控管、動態價格穩定措施等交易及結算機制，5 月以來迄 5 月 17 日止，其間雖曾有單日逾 6000 萬元超額損失，惟多數交易人已補足金額，統計違約金額僅 2 筆，金額為 17 萬 4066 元。

期交所表示，期貨市場具備與國際市場連動性高，對國際重大金融訊息反應即時，另主力商品包括臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨等均為臺股相關商品，與國內股市連動性高，故於預期近期國內外金融市場均將大幅波動情況下，提醒交易人應做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。