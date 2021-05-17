〈國泰金法說〉國壽隱含價值首破兆元 首季實現資本利得創紀錄

國泰金 (2882-TW) 今 (17) 日召開線上法說會，公布 2020 年隱含價值，由於淨值及有效契約價值提升，子公司國壽隱含價值 (EV) 首度破兆元、達到 1 兆 1140 億元，創史上新高。此外，國壽首季實現股債利得破紀錄，光是實現股票及基金的資本利得就達 471.32 億元，創史上單季新高。

今年首季全球資本市場強強滾，因此，國壽大舉獲利了結，台股報酬率超過 30%，國外股票也有 16.7%，4 月全球主要股市持續上揚，在資本利得挹注下，國泰金首季稅後純益 570.3 億元，較去年同期大幅成長 143%，4 月更已衝破 610 億元，創歷年獲利新高。

國泰金今天也公布 2020 年隱含價值，國壽 2020 年帳面淨值 7140 億元，年增 21%，反映金融資產未實現損益增加，調整後淨值 7430 億元，年增 20%，有效契約價值 6330 億元，年增 15%，隱含價值 1 兆 1440 億元，年增加 2090 億元，增幅 22%，每股隱含價值 195.5 元；而換算金控每股隱含價值 86.8 元，年增 17%，金控每股精算價值 109.8 元，年增 12%。

國泰金第 1 季帳面淨值 8648 億元，低於去年底 9048 億元，主要由於國壽實現資本利得，反而使帳面價值降了，此外，今年以來美債殖利率攀升，金融資產未實現利益減少，每股淨值 57.8 元。