聚陽前4月稅前盈餘10.78億元直逼去年上半年 每股稅前賺4.74元

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 今 (17) 日公告 4 月自結損益，在訂單 ASP 提升帶動毛利率向上，稅前盈餘 2.52 億元，年增 182%，改寫同期新高，累計前 4 月稅前盈餘 10.78 億元，直逼去年上半年的 10.85 億元，年增 60.1%，每股稅前盈餘約 4.74 元。

聚陽 4 月營收 23.46 億元，月減 10.8%、年增 107%；營業利益 2.64 億元，月減 18.5%、年增 211%；稅前盈餘 2.52 億元，月減 28.6%、年增 182%，每股稅前盈餘約 1.04 元。

聚陽累計前 4 月營收 91.63 億元，年增 26.1%、營業利益 10.59 億元，年增 33.2%、營益率 11.6%，年增 0.7 個百分點、稅前盈餘 10.78 億元，年增 60.1%，每股稅前盈餘約 4.74 元。

聚陽 4 月雖然因為進入相對淡季，導致營收下滑，但在訂單 ASP 提升下，毛利率維持向上態勢不變，且第二季來看，聚陽認為，幾個主要大客戶需求成長強勁，產能全部被訂單塞滿，營運可望維持首季水準，淡季不淡。

而針對柬埔寨廠停工影響，聚陽表示，除了調度產能降低影響外，部分訂單也遞延至 5、6 月出貨，第二季年對年仍會有明顯的高成長，對全年訂單、出貨也並不會有影響。