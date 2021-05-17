本土疫情復燃 新加坡與香港的旅遊泡泡再度延後

新加坡和香港政府周一 (17 日) 宣布，隨著新加坡疫情復燃，兩國間的航空旅遊泡泡將二度延後。

新加坡交通部長易華仁 (S Iswaran) 表示，考慮到該國無法滿足起動旅遊泡泡的標準，雙方同意延後原定 5 月 26 日啟動的雙邊旅遊泡泡。

香港政府則表示，兩國政府仍期望能夠在一系列嚴謹的公共衛生管控協議下，逐步且有序恢復兩地航空樞紐和國際城市間的航空旅行，6 月 13 日前將針對旅遊泡泡的最新進展發布進一步公告。

新加坡衛生部數據顯示，周日 (16 日) 單日新增確診數 38 例，創 1 年多新高。截至目前，新加坡累計確診病例已超過 6.1 萬粒，累計死亡 31 例。

因不明感染源的本土確診數持續增加，新加坡政府宣布，即日起至 6 月 13 日，將擴大境內防疫限制，包含禁止餐飲業內用、管控社交聚會人數等，自周三 (19 日) 起，所有中、小學生將全面停課，改為居家學習。

新加坡和香港的雙邊旅遊泡泡最初安排在去年 11 月啟動，後因香港確診病例激增而延期。兩國政府此前協議，在 7 日移動平均數之下，當任一方的無關聯本土確診數超過 5 例，將暫時中止旅遊泡泡。