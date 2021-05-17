美歐鋼鋁關稅停戰有譜？歐盟同意暫緩對美部分商品的雙倍課稅

美國總統拜登 (Joe Biden) 出席美歐峰會前夕，歐盟周一 (17 日) 同意暫緩對美國部分商品的雙倍關稅，尋求在年底前解決長達 2 年的鋼鋁關稅爭端。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 周一推文表示，根據與拜登政府達成的協議，歐盟將暫緩對美國施加報復性關稅，努力重建跨大西洋關係，以中止美國對歐盟加徵的關稅，解決全球鋼鐵和鋁的產能過剩問題，並保護關鍵產業。

(圖：Twitter)

Dombrovskis 稱，上述行動將為雙方在年底前解決關稅爭端創造出更多空間。

2018 年，美國前總統川普以國安風險為由，對歐洲的鋼和鋁分別加徵 25% 和 10% 關稅。作為反制措施，歐盟宣布今年 6 月 1 日起，將對威士忌、摩托車、化妝品等一系列美國商品加徵 50% 關稅。

歐盟執委會證實，將暫時中止實施 6 月實施的部分關稅，雙方談判還在持續進行。

相關官員表示，上述行動代表歐盟正在釋出善意，試圖與其最重要的合作夥伴重建關係，並為全面中止關稅的後續談判作準備。

歐盟的積極舉動對於即將在下周展開的美歐峰會來說相當關鍵。拜登下月將出席於布魯塞爾舉行的美歐峰會，白宮此前表示，拜登將與歐洲領導人就貿易合作展開對談。