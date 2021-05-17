4月國銀人民幣存款餘額連2減 創5個月來新低

台灣央行今 (19) 日公布 4 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 4 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2391.12 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 25.22 億元，減幅 1.04%，不僅連 2 降也創 5 個月來低點，央行說明，法人戶和個人戶均減少。

央行說明，4 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額中，定存和活存均減少，個人戶和法人戶都減少，主因法人支付三角貿易貨款約 17 億元，金額相對較大。

央行統計，4 月 DBU 人民幣存款餘額月減 23.87 億元至 2075.81 億元，較上月續減 1.14%，而國際金融業務分行 (OBU) 則是下滑 1.35 億元至 315.31 億元，月減 0.43%。

匯款方面，4 月 DBU 匯款總額較上月減少 461.52 億元至 823.02 億元，年減 35.93%，反映貨款收付金額減少以及壽險業對外投資匯出匯入款減少，而 OBU 匯款總額略較上月增加 64.31 億元至 665 億元，年增 10.71%，則是因三角貿易貨款收入增加。

央行說明，4 月匯款總額已回到過去正常水準。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為陽信銀 2.1%，6 個月為永豐銀 2.4%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%；其中，3 個月下調 0.2 個百分點，6 個月天期略上揚 0.1 個百分點，其餘天期持平，央行指出，各家銀行吸收存款策略略有不同。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 1.55%、3 個月期 1.95%、6 個月期 2.25%、9 個月期 2.35%、1 年期 2.48%，央行說明，除了 1 個月略上揚，其他各天期利率均下滑，平均下滑 0.1-0.25 個百分點。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7725 億元 (3 月底)，高於新加坡 1520 億元 (第一季底) 和南韓 116 億元 (3 月底)。