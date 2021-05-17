〈國內疫情升溫〉台股失守半年線 四大訊號左右盤勢變化

台股受本土疫情拖累，失守半年線，投信提醒，需留意四大訊號可能影響盤勢，包括：一、當沖比例過高，二、台美股動能可能減緩，三、通膨可能讓聯準會提前升息，四、半導體可能重複下單恐使利多鈍化。

本土疫情持續升溫，光是上周末國內確診病例就高達 486 例，台股在恐慌性賣壓襲擊下，盤中重挫逾 500 點，儘管有政府基金適度低接穩盤，但仍不敵賣壓調節，終場仍大跌 473 點，收在 15353.89 點，摜破半年線關卡。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，目前主要買盤已從外資轉為本土資金，目前散戶占台股整體成交量高達七成，值得注意的是，隨著當沖比重持續攀升，截至四月底當沖已達 38%，顯示市場熱度太高，短線需謹慎操作。

其次，美台股獲利動能自第二季開始減緩，其中台股企業雖持續獲利，但因去年獲利表現亮眼基期墊高，導致今年同期動能開始減緩。

第三、全球景氣復甦帶來國際原物料齊漲，而通膨隱憂可能讓聯準會提前縮減量化寬鬆計劃；第四、半導體重複下單的問題，雖然目前存貨的確不高，風險不大，但投資人普遍是擔心的，尤其是擔憂現在的榮景，明年將無以為繼。

但詹祖光也說，台股基本面依舊不變，仍有利多可期，包括今年全球景氣同步復甦，各國央行持續貨幣寬鬆政策，聯準會利率展望也說最快要等 2023 年才會升息。

另外，台灣的經濟成長強勁，像是進出口皆成長，景氣對策燈號分數創下數十年來新高，領先指標也已經連續 10 個月上揚，預期這些基本面可望成為台股動能的支撐。

