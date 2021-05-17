〈雙北升三級警戒〉聯電採三地分區上班 世界先進非產線員工居家辦公

國內晶圓代工廠相繼升級防疫措施，除台積電 (2330-TW) 將啟動分組營運模式外，聯電 (2303-TW) 也採取分區上班，世界先進 (5347-TW) 則針對台灣廠區非生產區域同仁，啟動居家辦公與異地辦公分流作業。

因應疫情升溫，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日宣布，自 5 月 19 日起將啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公，將持續密切注意疫情發展並滾動式更新。

聯電從今日起至 28 日，採取台北、新竹、台南三地分區上班，三區人員不能互相移動，並強調將採取比中央疫情指揮中心更嚴格的措施全面防疫，包括限定只能在座位用餐、謝絕外賓來訪等。

世界先進也宣布，在不影響生產與營運的前提下，自明日起，台灣廠區非生產區域同仁陸續啟動居家辦公與異地辦公人員分流作業，除鼓勵同仁盡可能選擇居家辦公，以減少移動與接觸所產生的感染風險外。

進公司上班的同仁，也將部份晶圓一廠同仁移至二廠異地辦公，以確保公司營運持續，將風險降至最低。上述人員分流作業預計 19 日全面完成，且先執行至 6 月 15 日，屆時再視情況決定是否展延。

此外，世界先進這段期間也暫停來賓與訪客進入公司，必要進入廠商須遵守公司防疫規定，並暫停所有海外出差，及活動中心、健身房等設施與群聚性司活動。

