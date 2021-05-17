〈國內疫情升溫〉長興快篩試劑全力支援抗疫需求 月產能上看百萬劑

長興材料 (1717-TW) 因應國內疫情升溫，已將快篩產品及相關資訊分送到全台各縣市政府、各級醫院、醫學中心及檢驗站，目前快篩月產能上看百萬劑，已備足原物料可穩定生產，全力支援國內抗疫需求。

長興擁有抗體及抗原快篩試劑產品，均取得衛福部食藥署專案製造許可，為少數擁有於抗體及抗原快篩產品雙專案製造許可的國內企業。

長興自去年 COVID-19 疫情爆發即與疾病管制署合作研發 15 分鐘快速篩檢試劑，其 COVIDual COVID-19 IgM/IgG 快速檢測試劑，已於 2020 及 2021 年取得衛福部食藥署核准專案製造許可，且已取得歐盟體外診斷試劑認證。

長興今年也再推出 COVID-19 抗原快速篩檢試劑，於 4 月 16 日取得專案製造許可，後續將分析上百檢體並於預計 6 月取得歐盟認證，同時也正進行美國臨床及定點照護 (POC) 收樣計畫。

長興上周已與通路商合作，供應抗原及抗體快篩予雙北市政府及其配合醫院，供市府及醫療單位使用。此外，也將旗下產品資訊送入全台有檢測能量部級醫院、醫學中心、檢測中心，部分單位已有長興產品送入試用。

