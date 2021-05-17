〈國內疫情升溫〉安特羅捐贈檢測試劑助防疫 直送北、中、彰

安特羅 (6564-TE) 今 (17) 日宣布，由於本土疫情擴散，各縣市快篩需求大增，為配合政府開設社區篩檢站，公司第一時間供應快篩試劑直送台北、台中、彰化三地篩檢站，全力支援防疫。

總經理張哲瑋指出，安特羅抗原快篩試劑經長庚大學驗證，可辨識出正在台灣流行的英國變異株，已有不少縣市政府接洽，公司也將原先預定外銷的 20 萬快篩試劑先行提供國人使用。

安特羅指出，由於台灣爆發多起社區群聚感染事件，台北市政府也率先成立社區採檢站，並主動洽詢安特羅支援，公司也緊急撥用外銷的快篩試劑，捐助第一批直送北市社區篩檢站，並協助市府篩出超過百例確診個案；台北市政府也持續與公司接洽後續快篩試劑的供應作業。

另外，這波本土新冠疫情擴及台中及彰化兩地，安特羅為援助中台灣防疫，也以最快速度送出快篩試劑給台中市政府及彰化縣衛生局，儘速執行社區篩檢，全力防堵本土疫情擴散。

安特羅表示，目前快篩試劑年產能達 1000 萬劑，儘管各國訂單不斷，但為了台灣防疫需求，安特羅將優先提供快篩試劑，滿足各縣市政府篩檢站量能，提供更精準有效的快篩工具，以利社區篩檢，提升採檢效率，即早篩出感染個案，有助將疫情防堵於社區之外，讓全民安心。

安特羅自主開發的快篩試劑「Speedy 新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」已取得衛福部專案製造許可及歐盟 CE-IVD 認證，靈敏度 (Sensitivity) 達 9 成以上、特異性 (Specificity) 更達百分百，操作簡單，無須任何儀器設備，15 分鐘內即可得知結果。

安特羅也與長庚大學施信如教授合作針對新冠變種病毒進行檢測，發現安特羅快篩試劑對於目前本土流行的英國變異株具優異辨識度，是唯一經實證可辨別英國變種病毒株的快篩試劑。