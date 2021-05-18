傳6月1日起意法半導體漲價 今年第二波

週二 (18 日) 陸媒報導表示，供應鏈拿出意法半導體寄發的信函指出，將再度針對所有產品調漲報價，漲價日期從 6 月 1 日起開始。這是意法半導體在今年 1 月 1 日漲價之後的第二波調漲。

意法半導體在信中提到，目前的半導體短缺危機正在嚴重影響整個產業以及經濟和社會。其中，原物料供應成本增加是這次漲價的主要原因。有鑒於此，意法半導體將從 2021 年 6 月 1 日起提高所有產品線的價格。

(圖片: AFP)

2020 年下半年以來，晶圓代工產能持續緊缺，使得許多半導體晶片的供應都出現不足的問題，缺貨、漲價屢見不鮮。

2020 年 12 月，意法半導體曾發出漲價信函。信中表示，受全球新冠疫情大流行的影響，意法半導體所需的很多原物料供應緊俏，而供應商為了維持對於意法半導體的供應，導致成本的上升和激進的商業條款，因此，意法半導體決定自 2020 年 1 月 1 日起，提高所有產品線的價格。

產業鏈人士之前表示，意法半導體的 MCU 缺貨現象已持續了數個月，價格在短時間內翻了幾倍。

半導體諮詢公司 Forrester 認為，由於需求將保持高檔，而供應仍將受到限制，預計這種短缺現象將持續到 2022 年並延續到 2023 年。

Forrester 預計對包含一些最先進晶片的 PC 的需求在 2022 年會有所下降，但不會很多，而伺服器資料中心廠商則會在 2022 年購買更多晶片。

另外，IBM(IBM-US) 總裁懷特赫斯特 (Jim Whitehurst) 在接受媒體採訪時曾表示，晶片缺貨可能會再持續 2 年，情況的改善需要幾年時間。

