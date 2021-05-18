【Wen姐筆記】外資撿便宜幫撐萬五？先拚15520站穩 摸石頭過河

台灣新冠肺炎本土疫情引發市場擔憂，昨日一度續往 15000 點靠近，不過令人意外的是，外資居然在此大撿便宜，昨日單日買超達 334 億元，同時單日融資大減 162 億元，如以籌碼面來看，似乎有利於台股反彈。不過投資人仍不能掉以輕心，未站回 5 日線之前，空方仍在一旁虎視眈眈，短線上最低要求，起碼先拚站穩 15520 點，才有機會摸石頭過河! 關鍵點位為 15257、15445 與 15653 點。

台股多方如欲挺住 15000 點關卡，最重要的防守密碼為 15257 點，如棄守需提防空方攻勢再起，恐續往 15153 至 15100 點，甚至 15000 點關卡回測，15100 點兩端重要密碼為為 15088 與 15138 點。多方如要擺脫 15000 點城池保衛戰，最好能站穩 15300 至 15400 點，其間關鍵密碼為 15358 點。但如多方能進一步闖過 15445 與 15500 點城池，將有機會喘口氣，15500 點兩端哨站為 15488 與 15520 點。

多方如欲展現較強勁的反彈氣勢，最好連 15555 與 15600 都站穩，兩端哨站為 15583 與 15616 點，如能收復 15653 點並挑戰 15700 點，甚至再次突圍 15777 點，多方將有企圖重返 16000 點。15800 北方哨站為 15823，如能突破 15851 點，挑戰 15900 點，15900 北方哨站為 15919 點。

不過如 15088 點未能挺住，還是得提防續往 15000 點，與兩端哨站為 14988 與 15020 點回測，如棄守需提防湧現恐慌賣壓，恐回測 14958 與 14900 點城池，而 14888 點為 15000 點最後護城河，如再棄守還是得往 14800 點之下與 14720 特別號尋求支撐!

昨日盤後的籌碼面令人意外，外資浪子回頭大買，反而是官股行庫站在調節一方，不過整體看來，融資大減 162 億元，自營商也續賣超 19 億元，不安定籌碼停損殺出，有利於短線反彈。不過投資人仍不能掉以輕心，畢竟短線即使上漲，仍是空方疆域中的反彈。同時明日有台指期結算，還是得提防外資昨日的現貨大買超，是為了期指轉倉布局。台指期 6 月新倉開倉後走勢，才能真正看清外資的意圖!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)