〈國內疫情升溫〉新增240例本土、2例死亡 全國學生5/19-5/28停止到校上課

國內今 (18) 日新增 240 例本土新冠肺炎病例，其中 2 名確診者死亡，1 例 60 多歲婦人在萬華工作，昨天倒臥家中不幸死亡，另 1 例則為亞東醫院患者，同日搶救無效。由於目前已有 37 名學生確診，教育部長潘文忠宣布，明日起至 28 日，全國各級學校停止到校上課，改採線上教學，視同正式課程。

指揮官陳時中說明，今日新增的 240 例本土個案為 112 例男性、128 例女性，居住縣市主要為新北市 106 例 (中和 33 例最多)、台北市 102 例 (萬華 48 例最多)、桃園市 12 例、彰化縣 10 例、基隆市及高雄市各 3 例、新竹縣 2 例、新竹市及雲林縣各 1 例。目前群聚關聯不明有 51 例、疫調中 29 例，相關疫情調查持續進行中。

我國至今累計 14 例死亡個案，其中案 2095 為亞東醫院 80 多歲男性住院病人，有慢性病史，16 日進行接觸者檢驗檢出陽性，17 日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡；案 1522 為 60 多歲女性，在萬華工作，10 日出現發燒，14 日就醫採檢、16 日確診，個案 17 日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

陳時中指出，截至昨天傍晚，大專院校有 16 例確診、高中 4 例、國中 6 例、國小 7 例、幼兒園有 4 例，總共 37 名學生確診的案例，顯示有越來越多病例接觸到學生族群，染疫學生快速增加中。

潘文忠宣布，全國各級學校、公私立幼兒園，自 19 日起至 5 月 28 日止，停止到校上課，學生也不要前往兒童課照中心與補習班，希望藉此維護學校師生的健康及學習的權益。

潘文忠表示，這段期間，大專校院及高中以下學校改採居家線上教學，也視同正式的課程，暑假期間不另行補課為原則。學校教職員仍以到校為原則，學校可依照網路的頻寬數位設備等資源來進行評估，配置老師到校後採居家線上教學的人數，以同步或非同步的混成方式進行。

潘文忠進一步說明，考量學生採居家線上教學，家長若有 12 歲以下學童或身心障礙子女，可請防疫照顧假。高中以下學生若家中無數位學習設備者，可向學校借用；若無法在家照顧或在家學習者，學校仍應提供學生到校學習、照顧及用餐。

北部疫情蔓延，篩檢需求不斷增加，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全台會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業、共同抗疫，目前已有 320 位醫師願意參與。

陳時中對此表示肯定，強調保全醫院量能是非常重要的，若醫界全員動起來，支援社區篩檢業務，不僅能降低院內傳染的可能性，也能減低各個急診室的壓力，讓更多有症狀、可能的接觸者可以及時的來篩檢，檢驗率的提高對於阻斷傳播鏈將有一定的功能及效果。