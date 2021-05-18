〈雙北升三級警戒〉國發會估疫情影響有限 今年經濟成長仍可保5

國內疫情升溫，雙北防疫警戒更升至三級，恐衝擊台灣經濟成長表現，對此，國發會主委龔明鑫今 (18) 日表示，從出口、投資、消費三大面向評估，只要能守住廠商出口訂單，今年全年經濟成長率仍可望保 5，評估國內疫情對經濟成長率影響落在 0.16 到 0.53 個百分點。

龔明鑫表示，政府對疫情已採取相應措施，國發會也評估目前僅影響消費端，若在 6 月獲控制，影響今年經濟成長率約 0.16 個百分點，若持續至第 3 季，影響則擴大至 0.53 個百分點。

龔明鑫進一步指出，行政院會日前通過新一輪 2100 億元紓困預算，可望貢獻今年經濟成長約 0.9 個百分點，因此，評估目前疫情對於整體經濟影響有限，全年 GDP 仍可望保 5。

龔明鑫表示，雙北防疫層級升高僅影響消費端、生產端維持正常，經濟部、科技部也分別透過公協會、園區管理中心，強化與廠商溝通，至於投資端則仍穩健，認為台灣目前除防疫外，也要守住生產端訂單。

企業防疫營運指引上，去年衛服部提出三大重點方向，包含工作區塊化、模組化，人員分組分流工作以及每日健康監測管理通報，此外，若有員工確診企業也須先規劃好替代方案。

因應國內疫情升溫，龔明鑫指出，政府各部門重新檢視相關指引後，將再強化四大工作項目，包含企業成立防疫應變小組、人員管制、避免群聚性活動、降低外籍移工互相接觸風險等。