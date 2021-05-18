《天下雜誌》盤點韌性企業200強 世紀鋼、陽明上演逆轉勝

《天下雜誌》兩千大企業調查出爐，今年一大亮點是推出韌性企業 200 強調查，挖掘在疫情這一年的逆境贏家，世紀鋼 (9958-TW) 奪下 100 家全年成長的榜首，超前卡位離岸風電新興產業；陽明 (2609-TW) 去年 3 月差點倒閉，9 月上演逆轉秀變身護國艦隊，因而擠進 V 型反轉百強榜單。

調查結果發現，台灣 100 家全年營收成長的企業，在疫情帶來全球衰退的大逆境下，完全不受影響，始終跨大步成長，還有 7 家創下三位數超高年成長率。另外 100 家企業，上半年不慎被疫情打亂步伐，但在下半年憑著韌性特質，上演戲劇性翻轉，重生後甚至跳得更高。

《天下雜誌》指出，像這種「凡殺不死我的，必使我更強大」、在逆境拚成長的企業，就是去年幾家國外知名管理顧問公司所推崇的「韌性企業」。尤其在黑天鵝頻傳，變動成為新常態，韌性這種管控風險的觀念，已經愈來愈能被接受，進一步打造在危機中成長的能力，更成為企業未來最重要的課題。

200 大韌性企業裡，很高比例是因為消費者生活模式轉變，在家工作、遠距教學成為趨勢，飆升的需求讓他們成為疫情下的受惠產業。最顯著的代表是電商，因為疫情無法外出，讓更多人轉往線上購物，像富邦媒 momo 就是最大受益者；同樣托宅經濟之福的還有線上遊戲廠商鈊象、智冠，成長也看得見。

進一步分析全年成長 Top 100 榜單，有 63% 都是半導體和資通訊公司，呈現出疫情下台灣科技業暢旺，製造、服務業慘澹的冰火兩重天局面。半導體和資通訊產業的大好，主要因為疫情導致消費者需要在家工作，平板電腦、筆電等電子產品需求大增，再加上中美貿易戰加速供應鏈重組，造成缺工、缺料和缺產能。

還有一些全年成長的百強，擅於洞察趨勢脈動，多年前就超前部署 5G、AI、電動車等新興科技供應鏈，直到去年才歡喜收割。像是全年成長率第 1 的世紀鋼及第 17 名的上緯，都與離岸風電有關。原本做機上盒的台數科，更極盡所能轉型智慧應用，準備搭著 5G 通訊起飛。

至於 V 型反轉 Top 100，陽明海運可說是被疫情救活的航海王，上半年海運本來受疫情重創，後來各國救經濟回補需求，卻碰上航運供需失衡，缺人缺櫃的狀況持續發酵，導致貨櫃輪運價大漲，不管長榮、萬海或陽明，一夕成了護國艦隊。

民營化後官股仍佔一半的陽明海運，2008 年後就連年虧損，十年賠了 300 億元，即使找來前長榮海運董事長謝志堅救火 (去年 9 月底卸任)，去年 3 月股價一度跌到 4 元，差點被列入全額交割股，府院高層束手無策，一度想結束營運。沒想到拜疫情所賜，9 月竟起死回生，11 月賺的竟比過去十年獲利總和還多。

《天下雜誌》認為，其實疫情造成的經濟震盪，提供了企業領導者絕佳的機會，透過變革或轉型，調整企業的韌性體質，或藉危機催生出新能力。最害怕的是，企業領導者誤認為，只要維持現狀，就能穩定活下去，少了那一股逼內部突破的動力，那就真的是「浪費了一場危機」。