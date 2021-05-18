美國西岸港口擁塞情況減緩 此前4月份來自亞洲進口創高

美國與亞洲往來最主要的貿易門戶，過去一段期間船舶的擁擠狀況有所緩和，港口努力在旺季開始之前的 3 個月，清理積壓的到港貨物。

監測 San Pedro Bay 海上交通的官員指出，截至周日，共有 19 艘貨櫃船在港口下錨等待，相較之下，前一周為 21 艘。自去年 11 月以來，這一瓶頸一直持續，在 2 月初達到約 40 艘船的峰值。

根據洛杉磯港口數據，貨櫃船平均等待的時間為 6.1 天，而一周前為 6.6 天。這個數字在 4 月份達到了約 8 天的峰值。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 上周指出，今年 4 月標準貨櫃的貨運量較疫情爆發的去年成長 37%，至 946966 個，為 4 月歷史最高，比 2019 年時創下的紀錄還高出 29%。

長灘港也表示，上周成交量是有史以來最強勁的 4 月，連續第十個月創下新高，這主要是由於進口，出口表現平平。

Seroka 指出，洛杉磯港 4 月的進出口比約為 4.3:1，差距為迄今以來最高。對於空箱的爭奪仍在繼續，在 4 月有逾 34.2 萬個空箱被運回亞洲，僅比 3 月創下的歷史最高紀錄少了幾千個，年增增幅達到 81.6%。

Seroka 稱，在港口的努力下，停泊的船隻數量已經減少三分之二，由於很快就要面對 8 月的旺季，他們還要繼續努力，讓屆時港口運作順利。