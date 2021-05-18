永豐社會責任債券掛牌 發行金額10億元

永豐金 (2890-TW 旗下永豐銀行發行全台首檔社會責任債券，今 (18) 日於櫃檯買賣中心正式掛牌，發行金額新台幣 10 億元。

永豐銀行資深執行副總經理莊建發表示，結合金融業核心職能，此次債券所募集資金將用於社會責任五大類投資計畫，天期為 5 年，票面利率 0.45％。

莊建發表示，永豐銀行發行的社會責任債券包含「可負擔的基礎生活設施」、「基本服務需求」、「可負擔的住宅」、「創造就業及可減輕或避免因社會經濟危機所導致失業的計畫」及「社會經濟發展和權利保障」等五大類。

永豐銀行指出，旗下已積極投入多項社會責任計畫，例如，針對「可負擔的住宅」項目，透過都市更新及住宅安全重建等以推動社區發展；「社會經濟發展和權利保障」部分則推出外籍移工信用卡、匯款等服務以落實普惠金融。

「創造就業」部分，永豐銀行支援營運資金與員工薪資等，協助受疫情影響的中小企業度過艱困時期，同時提供資金導引廠商在台投資並創造新的就業機會，推出投資台灣三大方案，涵蓋「歡迎台商回台投資專案」、「根留台灣企業加速投資專案貸款」與「中小企業加速投資貸款」等方案。

莊建發進一步表示，永豐銀行在 2017 年及 2020 年也是首家發行綠色債券與可持續發展債券的銀行業者，2020 年也簽署赤道原則亦配合綠能政策、推動能源轉型，預計 2021 年主辦太陽能電廠融資聯貸規模累計將逾 600 億元，全力響應政府推動 ESG 永續發展。

其實不只永豐銀行，國內首批共有三檔社會責任債券，發行人分別為中國信託銀行、永豐銀行及凱基銀行。