碳黑廠開工率回升至7成 國際中橡印度廠營運正常

國際中橡 (2104-TW) 今年第一季碳黑工廠開工率已回升至 7 成，印度廠區正常運作，但出貨稍受疫情影響，且已第一時間撤回台籍同仁。

國際中橡指出，第一季美國、歐洲、中國地區、印度車輛銷售年增率皆已恢復至正成長，碳黑工廠今年第一季開工率也已恢復至 7 成。

針對上周末台灣雙北疫情提升至三級警戒，中橡雙北地區同仁配合集團採遠距辦公、高雄林園廠區營運尚未受影響。

印度新冠肺炎疫情嚴重，目前中橡印度廠正常運轉，出貨受疫情稍有影響，未來營運需密切觀察印度政府是否擴大經濟行動限制，但考量員工安全，已第一時間撤回台籍同仁，印度新廠因部分地區封城，並考量同仁及合作廠商健康安全，工程進度有所延遲。中橡並安排寄送包括製氧機在內等防疫物資至印度廠區。

生技事業群受到被授權人 Genzyme 提出權利金疑義影響，美國地區及歐洲地區權利金爭議皆進入仲裁，兩仲裁預期今年底前應會有結果。

以碳黑需求量來說，根據各調研機構預測，2021 年尚處復甦階段，預計 2022 年才能恢復至 2019 年需求量；碳黑本業上，中橡更聚焦高價值產品，儘管去年受疫情衝擊，高值產品銷量仍持續成長，銷量較 2019 年成長 10%。