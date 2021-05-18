原料成本飆+缺工難題 美國4月新屋開工大減近10%

儘管美國房市景氣火熱，原物料價格飆漲，以及土地和人力短缺問題，正迫使建商放緩興建速度，4 月新屋開工較上月大減近 10%，遠遜於市場預期。

美國商務部普查局 (U.S. Census Bureau) 周二 (18 日) 公布，4 月新屋開工月減 9.5%，至 156.9 萬戶，營建許可月增 0.3%，至 176 萬戶，均遜於市場預期和前值。

上圖為新屋開工年化月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

值得注意的是，獨戶新屋 (Single-family) 開工數較上月大減 13.4%，寫下去年 4 月疫情導致經濟停滯以來的最大跌幅。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 認為，木材在內等原料採購以及缺工問題，為導致建商卻步的主要因素。

美國新屋和成屋價格目前均處於新高水平，且增速創下 15 年來最快。全國住房建築商協會 (National Association of Home Builders,NAHB) 近期調查顯示，考慮到材料成本上揚，近半數的建築商表示已在交易合約中新增浮動條款(escalation clauses)。

NAHB 表示，浮動條款規定，若建材價格漲幅達一定比例，客戶必須承擔較高費用，意味著一旦出現供應鏈斷鏈等建商無法控制的問題，則合約成本有變動可能。

另一項 NAHB 月度調查顯示，為因應更高的木材、鋼鐵及銅價成本，許多建商表示正在放緩興建速度。最新 PPI 數據顯示，過去 12 個月以來，美國住宅建築材料組合價格已增長 12.4%，NAHB 估計，光是木材價格的升幅，就導致獨棟房屋的平均成本增加 3.6 萬美元。

缺工問題也是一大關鍵。美國勞工部統計局數據顯示，建築業上月新增就業幾乎停滯不前。

美國總承包商協會 (Associated General Contractors of America,AGC) 首席經濟學家 Ken Simonson 說道，承包商正經歷前所未有的成本上揚、供應鏈中斷以及缺工問題，預計隨著疫情趨緩，這些問題將持續困擾著承包商。