瞄準年輕股民 富達開放13歲至17歲美國青少年開戶交易

隨著越來越多年輕散戶湧入股票市場，富達投資 (Fidelity Investments) 周二 (18 日) 宣布，將為 13 至 17 歲的美國青少年提供投資服務，將目標瞄準這群年輕股民。

富達解釋，這項名為「富達青年帳戶」(Fidelity Youth Account) 的服務，將為 13 歲至 17 歲的美國青少年提供交易和儲蓄帳戶，在不需要支付任何手續費的情況下，他們將能買賣美國上市股票、富達共同基金及 ETF，前提是父母必須也擁有富達帳戶。

富達併購和客戶忠誠度高級副總裁 Jennifer Samalis 表示，富達青年帳戶服務目標為鼓勵美國人藉由實際行動來學習，並透過金融話題展開具有意義的家庭對話。

近年來，Robinhood、嘉信 (Charles Schwab) 以及富達在內等多家券商紛紛祭出零手續費優惠，加上疫情期間外出率降低，以及年初爆發的 GameStop 軋空事件，帶動新世代股民人數持續激增。

富達表示，今年 Q1 總計新增帳戶達到 410 萬，當中由年齡 35 歲以下投資人開立的帳戶數就達 160 萬，較去年同期暴增 222% 以上。

然而，有評論家認為，降低投資門檻並非只有好處，擔憂此舉可能助長如 GameStop 等迷因股交易及加密貨幣泡沫化，且有鼓勵投資人進行高風險交易之虞。