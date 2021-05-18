〈財報〉沃爾瑪Q1營收、EPS優預期 看好全年需求有撐 上調Q2及全年財測

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 周二 (18 日) 公布 2022 會計年度第 1 季財報，受惠於政府祭出的額外刺激措施，Q1 營收和 Non-GAAP EPS 均優於市場預期，隨著疫情緩和，沃爾瑪看好全年需求持續，並上調 Q2 和全年獲利預期。

財報發布後，沃爾瑪 (WMT-US) 周二開盤一度漲超 4%，截稿前漲幅稍收斂至 2.05％，暫報 141.77 美元，目前市值約 3991.2 億美元。

沃爾瑪股價日線圖 (圖：Google)

FY 2022 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨銷售額：1383.1 億美元，年增 2.7%，Refinitiv 調查分析師平均預期為 1319.7 億美元

淨利：27.3 億美元，年減 32%

EPS：97 美分，去年同期為 1.40 美元

(Non-GAAP) 調整後 EPS：1.69 美元，Refinitiv 調查分析師平均預期為 1.21 美元

不含燃料的美國同店銷售：年增 6%，StreetAccount 預期為 0.9%

美國電子商務銷售：年增 37%

財報細項數據 (圖：沃爾瑪)

淨銷售額按各部門分拆：

沃爾瑪美國 (Walmart U.S.)：932 億美元，年增 5%

沃爾瑪國際 (Walmart International)：273 億美元，年減 8.3%

山姆俱樂部 (Sam’s Club)：167 億美元，年增 10.1%

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，上季各部門均表現優異，如今其對前景的樂觀態度已更甚年初，受惠於聯邦政府的額外刺激措施，電商銷售持續增長，門市客流量也正在改善，整體來說，沃爾瑪看好積壓需求持續全年。

電商銷售幫助支撐沃爾瑪在疫情期間的整體營收，然而，受惠於額外刺激措施及積壓需求釋放，4 月門市客流量為 1 年多來首度增長。

沃爾瑪指出，Q1 美國電商銷售增長 37%，雖優於市場預期，但增幅已較上季趨緩，並較去年同期的 74% 減半。隨著消費者重返門市，沃爾瑪預計電商銷售將進一步下滑。

從各零售部門表現來看，受雜貨銷售提振，沃爾瑪美國同店銷售年增 6%，國際淨銷售額較去年同期下滑 8.3%，主要受到集團分拆部分全球業務所致，但電商銷售仍增長 49%。

此外，山姆俱樂部淨銷售額年增 10.1%，不含燃料的同店銷售額也較去年同期增長 7.2%，遠高於預期，會員人數也創歷史新高。

FY 2022 Q2 財測：

合併營業利潤：估以低至中個位數百分比下滑，優於此前預期的中至高個位數下滑

EPS：估以低個位數百分比下滑，優於此前預期的中至高個位數下滑

FY 2022 全年財測：