【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 4 月新屋開工較 3 月大減 9.5%，折合年率為 156.9 萬戶，低於市場預期，通膨疑慮罩頂，大型科技股尾盤翻黑下跌。週二美股下跌，跌幅介於 0.56 至 0.86％，美股四大指數短期高檔震盪。APPLE 下跌 1.12%，台積電 ADR 上漲 0.95%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 15,159 點至 15,650 點，壓力為 16,350 點至 16,850 點。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值小於 50，短線震盪整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 176 點附近，壓力為 193 點左右，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值小於 50，短線整理嘗試築底。

4. 觀盤重點：週三為台指期結算，觀察台股指數是否能收復 10 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、4 月營收靓、2021 年展望佳、半導體、電動車、金融、運輸、原物料、生技 / 防疫等。

5. 股王大立光（3008）股利政策大轉彎，繼提高盈餘配發率之後，擬於今年 6 月 10 日的股東會修改公司章程，改為每半年配發股利，該議案若順利過關，今年抱股到年底的股東不僅可享受去年度股息 91.5 元之外，最快今年第 4 季還有機會分得今年上半年的配息。

6. 鴻海旗下的面板驅動 IC 與電源管理 IC 廠商天鈺（4961）昨（18）日召開股東會，通過配發每股現金股利 2.5 元，受惠於市場需求強勁，又有漲價效應加持，本季營收與獲利表現還會更好，下半年也還會更旺。天鈺去年合併營收達 108.8 億元，年增 18.6%，創歷史新高，首度全年營收達百億元水準，獲利為 6.65 億元，同攀歷史高峰，年增 1.16 倍，每股純益為 4.07 元。

7. 遠端辦公／教育需求持續暢旺，使筆電、Chromebook 追單效應仍維持在強勁水準，IC 設計廠義隆（2458）2021 年大啖這波商機，推動指紋辨識、觸控板模組等相關訂單，接單動能已經放眼到年底，加上產品漲價效益持續發酵。法人推估，義隆 2021 年全年將有機會大賺逾 1.5 個股本，推動獲利再創新高。

8. 在疫情及美中貿易紛爭持續延宕下，車用晶片全球大缺貨，由於預期未來二～三年內半導體成熟製程仍難看到新產能大量開出，國際 IDM 廠已開始爭搶明年晶圓代工產能，價格調漲逾 30～50％都可接受。8 吋晶圓代工廠世界先進（5347）受惠於 IDM 廠加價搶產能，今年營收及獲利將創新高紀錄，明年營運表現會更好。

