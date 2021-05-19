聯嘉缺料緩和並接獲電動車新單 拚營收跳躍成長

LED 車燈元件和車燈模組供應商聯嘉 (6288-TW) 發行國內第二次無擔保轉換公司債 (CB)，發行價格為 101 元，今 (19) 日掛牌，聯嘉表示，全球 LED 車燈滲透率持續提升，隨著材料短缺逐步改善，多款電動車新單加入，生產出貨將回復正常，營運一片亮麗，力拚未來幾年營收跳躍式成長。

聯嘉表示，發行國內第二次無擔保轉換公司債 (CB) 發行總金額達 5 億元，發行期間 3 年，轉換價格 35.43 元，募集資金主要用於償還銀行借款，並借助外部資源強化財務結構，以及因應中長期經營快速成長的財務需求。

聯嘉進一步說明，全球 LED 車燈滲透率持續提升，加上美國拜登總統提出 1.9 兆美元內需振興方案，規劃以 1740 億美元提升零排放車輛的生產、銷售和擴展電動車充電站，其中，包括 1000 億美元的消費者補貼、200 億美元將用於 20% 校車電動化，以及美國政府 65 萬台公務車全汰換為美國本土電動車，有利聯嘉密西根州的工廠出貨。

聯嘉認為，儘管第二季受全球 IC 半導體和汽車電子材料供不應求影響，導致部分北美車廠的生產數量減少，使營收短暫受衝擊，但隨著材料短缺現象逐步改善，出貨將回復正常。

聯嘉強調，客戶提供的未來新車專案持續增加中，多款大廠電動車車燈和車用照明確認訂單也陸續加入，拚未來幾年營收呈跳躍式成長。