〈電動車大商機〉特斯拉市值創高 台廠供應鏈歡呼 和大、聯嘉營運前景樂觀

美國電動車大廠特斯拉昨日市值首度飆破 5000 億美元，激勵電動車相關供應鏈今 (25) 日早盤連袂走強，聯嘉 (6288-TW) 直指，目前訂單能見度已看到 2026 年，和大 (1536-TW) 嘉義三廠則預計 2021 年初建廠完成並啟用投產，因應客戶持續成長的需求。

智伸科 (4551-TW) 盤中漲逾半根停板，和大和聯嘉均漲逾 3%，法人指出，電動車發展為市場關注焦點，看好特斯拉高成長性並帶動相關供應鏈營運。

其中，聯嘉挾專利技術競爭優勢，長期訂單能見度高，聯嘉表示目前訂單能見度已看到 2026 年，法人預估未來至少 5 年其營收有望保有每年雙位數成長，亦即每年營收將增長 10-15 億元。

法人進一步說明，今年上半年多數大型電動車廠出貨量衰退 20-30%，反觀特斯拉出貨量一枝獨秀成長達 30%，而特斯拉第三季已交付約 13.93 萬台，年增 44%，創單季歷史新高；由於特斯拉預估全年交車數約可較去年成長 30-40%，等同全年交車可達 47.78-51.45 萬台，換算第四季可交付 16-19.5 萬台。

法人看待，預料今年起特斯拉在全球電動車市占將可持續往 25-30% 邁進，展望明年，隨著 Model Y 和更平價新款電動車推出，且特斯拉上海廠產能擴充完成、德國新廠動工，預估其明年交車上看 82.5 萬台、年增 65%，相關台廠電動車供應鏈前景樂觀。

而除了特斯拉，在節能減碳法規的長期趨勢下，傳統大型車廠勢必加快電動車研發出貨，國內零組件廠切入特斯拉以外車廠供應鏈時程，也值得留意。