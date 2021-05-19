首季製造業產值3.56兆元連2季正成長 半導體創新高

經濟部統計處今 (19) 日公布第 1 季製造業產值統計，受惠全球經濟穩步復甦、終端需求回溫，加上國際原物料價格回升，助推首季製造業產值達 3.56 兆元、年增 14.62%，增幅創下 2011 年第 2 季以來最大增幅，為連續 2 季正成長，其中，半導體積體電路產值達 4839 億元，創下歷年單季新高紀錄。

統計處指出，在資訊電子產業中，電子零組件業產值創下歷年單季新高紀錄、年增 19.46%，其中，積體電路業就受惠 5G 通訊、車用電子、物聯網、高效能運算等需求，產值達 4839 億元、年增 20.23%，液晶面板及其組件業也在筆電、電視、車用面板需求熱絡下，產值年增 37.52%

傳統產業方面，統計處指出，在全球景氣走強、需求增溫、價格回升下，加上比較基期較低，傳統產業均呈二位數成長，其中化學原材料業、基本金屬業、機械設備業，分別年增 27.88%、20.18% 及 15.71%，汽車及其零件業也因汽車汰舊換新補貼政策延續，年增 20.32%。

統計處進一步表示，產值易受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年首季製造業生產指數達 124.87，為歷年單季次高，年增 13.68%，延續 2019 年第 3 季以來正成長態勢，增幅也創下 2011 年第 2 季以來新高。

展望未來，統計處預期，隨著各國陸續施打疫苗、推出新財政刺激方案，有助全球經濟復甦力道，台灣也具半導體高階製程競爭優勢，可望挹注製造業生產動能，但仍需關注疫情、國際貿易爭端等不確定因素。