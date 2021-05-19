〈台股盤後〉電子股壓盤 多空拉鋸小跌13點收16132點守住萬六

美國科技股周二震盪走跌，台股今 (19) 日也呈現多空拉鋸，鋼鐵及航運族群持續獲得買盤青睞，但台積電、聯發科、鴻海等電子權值股壓盤，指數盤中一度回測萬六關卡，終場跌幅收斂，下跌 13.32 點，收在 16132.66 點，上下震盪超過 260 點，成交值為 4383.14 億元。

台積電今日拉回整理，在盤下震盪，最低跌至 565 元，終場下跌 0.8%，收 567 元；聯發科跌幅擴大至 5%，收 943 元；鴻海、國巨、瑞昱同樣賣壓沉重，下挫 1-3%；大立光、國泰金、台泥等權值股則在盤面上表現。

中鋼 4 月大賺 61.9 億元，再創單月新高，累計前 4 月稅前大賺 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元，繼昨天噴漲停後，今日再觸漲停，終場大漲超過 8%，收 37.8 元；整體鋼鐵族群買氣暢旺，新鋼、大成鋼、中鴻、聚亨、春雨、運錩、第一銅等均亮燈漲停。

市場依舊看好貨櫃、散裝基本面，激勵航運族群走堅，長榮、陽明續亮燈漲停，分別來到 76.3 元、80.5 元，萬海盤中也衝上漲停，收 94.6 元，慧洋 - KY、中櫃、志信也都亮燈漲停。

隨著本土疫情升溫，企業紛紛實施居家上班，全國各級學校停課至 28 日，改採線上教學，帶動筆電、平板需求大增，品牌廠雙 A 積極備貨，網購通路銷量激增 8 倍，華碩股價開低走高，大漲逾 6%，站回 400 元關卡，宏碁也漲逾 2%，電商平台網家、富邦媒同步受買盤青睞，宅經濟概念股發燒。

觀察盤面焦點個股，面板驅動 IC 廠天鈺 4 月大賺 5.42 億元，年增 2380.57%，每股純益 2.88 元，激勵股價強攻漲停，達 254.5 元，並站回 10 日線。泰豐經營權之爭白熱化，公司派和市場派接連刊登廣告，爭取小股東支持，今日午盤過後，從平盤急速拉升至漲停板，達 25.15 元。